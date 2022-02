Gleich zweimal an aufeinanderfolgenden Tagen musste eine Neustädterin in das Alkotestgerät der Polizei Neustadt pusten. Ihr erstes Ergebnis von 1,92 Promille steigerte sie am zweiten Tag auf 2,6 Promille. Nun muss sie sich doppelt wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten.