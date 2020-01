Neustadt

Netzwerke helfen – doch dieser Binsenweisheit tragen Frauen im Beruf nicht immer Rechnung. Mit einer Veranstaltung am Mittwoch, 26. Februar, soll der Auftakt für eine Reihe gesetzt werden, die reichlich Gelegenheit zum Netzwerken gibt. Weibliche Führungskräfte, Unternehmerinnen und Gründerinnen sind eingeladen, sich an diesem Tag um 17.30 Uhr in der Mensa der Leine-Schule, Bunsenstraße 3, zu treffen.

Impulsvortrag: Strategien zum Erfolg

Neustadts Gleichstellungsbeauftragte Sabrina Kunze, die Anwältin Martina Machulla, Landesvorsitzende des Verbands deutscher Unternehmerinnen (VDU), und Wirtschaftsförderer Uwe Hemens laden gemeinsam zu dem Treffen ein. Christiane Ringhoff-Kardaß, Beraterin für Führungskräfte aus Hannover, hält dann einen Impulsvortrag zum Thema „ Netzwerken oder Strategien zum Erfolg“. Anschließend ist eine Podiumsdiskussion geplant, bei der neben Kunze und Machulla auch die Landschaftsarchitektin Brigitte Hammerich und Petra Reupke von den Unternehmerfrauen im Handwerk das Wort ergreifen. Bei einem Imbiss soll dann noch Zeit für Gespräche sein, bis die Veranstaltung gegen 20 Uhr ausklingt.

Wer dabei sein will, sollte sich anmelden. Das geht über die Wirtschaftsförderung Neustadt, Telefon (05032) 9634285, oder per E-Mail an info@wifoe-neustadt.de. Die Initiatorinnen hoffen, dass aus der Veranstaltung Kontakte erwachsen, die zu weiteren Treffen mit interessanten Vorträgen oder Themen rund um Frauen im Wirtschaftsleben führen.

