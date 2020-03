Hagen

In ihren ersten Jahren in Hagen ist Dr. Sabine Becke noch nicht die Ärztin im Ort gewesen. Damals half sie ihrem Mann bei Bedarf in dem kleinen landwirtschaftlichen Betrieb. Im Nebenerwerb und weil das schließlich jeder machen muss, der zu einer bäuerlichen Familie gehört. 1978 war das, ihr Medizinstudium wollte die gelernte Krankenschwester erst noch aufnehmen.

Als sie ihren Facharzt in Gynäkologie in der Tasche hatte, wagte sie sich an die Eröffnung der eigenen Praxis – auch auf dem Hof. Nach 28 Jahren gibt sie die Einrichtung nun weiter und ist froh, eine Nachfolgerin gefunden zu haben.

„Eine Praxis auf dem Land? Das wird doch nichts!“

Der Einrichter, dem sie seinerzeit den Auftrag in Aussicht gestellt hatte, weil in einem Teil des Hofes ihre Praxis entstehen sollte, hatte dankend abgelehnt. „Eine Praxis auf dem Land? Das wird doch ohnehin nichts!“ Empört seien sie und ihr Mann gewesen, erzählt die Ärztin. Und hätten sich davon keineswegs einschüchtern lassen.

1992 war das. Genau 28 Jahre werden vergangen sein, wenn sie am 1. April ihren Betrieb an Parvin Mohammadpour Koule übergeben wird. Die 47-jährige Gynäkologin arbeitet schon seit Beginn des Jahres in der Praxis in Hagen mit. Die drei Monate in Doppelbesetzung sollen einen fließenden Übergang gewährleisten.

Ärzte auf dem Land sind heute begehrt

Was Anfang der Neunzigerjahre offenbar noch als chancenlose Idee angesehen wurde, ist heutzutage heiß begehrt: Ärzte auf dem Land. Doch das ist nur einer der Gründe, weswegen Mohammadpour Koule ihrer Zukunft als eigene Chefin gelassen und mit Freude entgegen sieht. Keine Wochenenddienste mehr und stattdessen Zeit, die sie mit ihrer Familie verbringen kann, sind ein weiterer Grund. Fünf Wochenenden, die sie als Ärztin im Medizinischen Versorgungszentrum (MVZ) Nienburg nacheinander arbeiten musste, gaben ihr den Anstoß, sich mit Becke in Verbindung zu setzen.

Akupunktur ist zweites Standbein der Ärztin

Die Hagener Ärztin hatte sich eigentlich vorgenommen, noch eine Weile zu arbeiten, auch wenn sie bald 65 Jahre alt wird. Dann kam der Brustkrebs. Seit Sommer vergangenen Jahres habe sie immer mit „kleinen Lösungen“ in der Praxis gearbeitet. „Arbeit und Chemotherapie vertragen sich nicht.“ Sie hofft aber darauf, dass sie ihr zweites Standbein, die Akupunktur, wieder aufnehmen kann, wenn es ihr gesundheitlich besser geht.

Nun eine motivierte Nachfolgerin mit 15 Jahren Erfahrung als Ärztin auch im Klinikum Neustadt zu haben, gebe ihr das gute Gefühl, ihr „drittes Kind“, wie sie ihre Praxis bezeichnet, aus den Händen geben zu können, sagt Becke. Dass dieser Wandel nun wirklich vollzogen wird, zeigt sich, als den Becke im Sprechzimmer erst nach dem Papierkorb suchen muss. „Es ist nicht mehr mein Zuhause“, sagt sie schließlich. Und die Erleichterung, dass ihr „drittes Kind“ in gute Hände kommt, schwingt deutlich in ihren Worten mit.

Von Beate Ney-Janßen