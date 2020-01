Neustadt

Die Frauenberatungsstelle Neustadt bietet von 27. Januar bis 23. März jeweils montags ab 18 Uhr ein in ihren Räumen an der Leinstraße 34a, Neustadt, ein speziell für Frauen entwickeltes Selbstbehauptungstraining an.

Wen Do ist ein Konzept zur Gewaltprävention

An den Terminen sollen Wahrnehmungsübungen, Rollenspiele und intensive Gespräche die Gelegenheit geben, Fragen zu stellen und alte Rollenzuweisungen zu überprüfen. Gemeinsam werden dann neue Verhaltensstrategien entwickelt und ausprobiert. „Die innere Haltung und Stärke sowie die körperliche Selbstverteidigung werden gleichermaßen trainiert. Die Teilnehmerinnen lernen ihre eigenen Möglichkeiten und Grenzen zu nutzen, um individuelle Stärken auszubauen und individuelle Selbstbehauptungsstrategien zu entwickeln,“ sagt WenDo-Trainerin Ira Morgan. Die Techniken werden für die Teilnehmerinnen entsprechend ausgewählt.

Vorkenntnisse und körperliche Fitness sind nicht erforderlich. Interessierte Frauen können sich per E-Mail an mail@frauenberatungneustadt.de sowie unter Telefon (05032) 78 98 für den Kurs anmelden. Die Teilnahmegebühr beträgt 40 Euro.

Von Mirko Bartels