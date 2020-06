Nöpke

Geglückter Auftakt: Zum Saisonstart am Pfingstsonntag, 31. Mai, fanden immerhin 220 Gäste den Weg ins Freibad Nöpke. „Das ist eigentlich wie jedes Jahr zu diesen Feiertagen. Da sind viele auf Kurzurlaub“, sagt der Vereinsvorsitzende Heinz-Günther Jaster. Am Montag und Dienstag waren es jeweils schon 260 Badegäste. Auch der Vorverkauf der Jahreskarten am Freitag vor Pfingsten lief gut. „70 Stück haben wir an dem Tag verkaufen können. Seit der Öffnung am Pfingstsonntag sind es insgesamt 109 Jahreskarten“, berichtet er weiter.

Insgesamt können sich, laut Jaster, 300 bis 400 Badegäste auf dem 10.000 Quadratmeter großen Gelände aufhalten, ohne die Regeln zu verletzen. Maximal 50 Schwimmer dürfen sich gleichzeitig im Becken aufhalten. Am Sonntag waren es nur fünf, die im 26 Grad warmen Wasser ihre Bahnen zogen. „Das ist okay. So können wir beobachten, ob die Abstandsregeln eingehalten werden, und gegebenenfalls eingreifen“, sagt er. Der Förderverein behält sich vor, uneinsichtigen Gäste einen Platzverweis zu erteilen.

Anzeige

Nur ein Weg führt zum Wasser

Wer in Nöpke schwimmen gehen will, muss dazu einen etwas längeren Weg in Kauf nehmen. Vom Eingang geht es nicht wie gewohnt rechts herum zur Liegewiese, sondern links, einmal um das ganze Schwimmbecken herum. Die Seiteneingänge zum Wasser sind gesperrt. Auf der Wiese, im sicheren Abstand zu anderen Gästen, breitet man seine Decke aus und geht in die Umkleideräume. Vor allem dort gilt das Abstandsgebot. Nur eine Person darf sich in dem Raum aufhalten. „Das funktioniert gut bisher. Außerdem gibt es nur eine Warmwasserdusche. Also kann sich sowieso immer nur eine Person abduschen“, sagt Jaster.

Weitere HAZ+ Artikel

Nur noch eine „Schikane“ trennt dann den Badegast vom kühlen Nass. Der einzige Zugang durch das Fußbecken ist mit rot-weißen Ketten in zwei Durchgänge geteilt. Bodenmarkierungen aus gelb-schwarzem Klebeband zeigen, wie die Einbahnstraßenregelung funktioniert. Zusätzlich weist ein Aufsteller noch auf die richtige Seite. Wie in Deutschland üblich, gilt Rechtsverkehr.

Durchs Labyrinth zur Mahlzeit

Etwas komplizierter wird es nur beim Besuch am Kiosk. Mit viel Geschick hat der Förderverein aus Dachlatten und Baufolie ein „geführtes“ Labyrinth geschaffen. Seine Bestellung gibt der Gast am Kioskfenster auf und bezahlt auch sofort. Sollte es sich um eine warme Mahlzeit handeln, erhält der Badegast eine Nummernmarke, verlässt den Kiosk rechts um die Folienwand herum und wartet im großzügigen Abstand auf die Durchsage seiner Nummer, bevor er zur Essensausgabe geht. Gegessen wird dann mit Blick auf das Schwimmbecken.

Zur Galerie Der Förderverein Freibad Nöpke hat mit einfachen Mitteln ein Konzept geschaffen, dass den Badespaß trotz Corona nicht trüben soll. Der gelungene Auftakt am Pfingstsonntag spricht für sich.

Lesen Sie auch

Von Susann Brosch