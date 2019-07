Nöpke

Der Förderverein des Freibades kann sich gleich zweimal freuen. Der Geschäftsführer von Northern Access, Torsten Voigts, hat dem Verein freies Wireless Lan (WLAN) spendiert. Das Freibad besitzt damit den ersten öffentlichen Hotspot für mobiles Internet in Nöpke. Als Zweites erschien eine Rot-Kreuz-Abordnung des Ortsvereins Hagen-Mühlenfelder Land. Der DRK-Vorsitzende Friedemann Wolf überbrachte einen automatisierten externen Defibrillator (AED). Den haben wir uns schon lange gewünscht“, sagte Anja Jaster, Chefin der Badeaufsicht und somit für die Badegäste verantwortlich. „Der Hotspot erfreut bestimmt die jugendlichen Gäste, und medizinisch sind wir mit dem AED bei einem Ernstfall gut ausgerüstet“, sagt sie.

Hotspot liefert WLAN-Zugang für Aufsicht und Badegäste

Die digitale Arbeit der Badeaufsicht wird durch den WLAN-Zugang deutlich erleichtert. Die treuen Badegäste schauen gern schnell mal mit dem Smartphone auf der Website nach, ob das Freibad geöffnet hat. „Auf der Startseite des Internetauftritts geben wir nicht nur die aktuellen Wasser- und Lufttemperaturen bekannt“, erläutert der Ortsbürgermeister und Vorsitzende des Fördervereins, Heinz-Günter Jaster. „Wichtig sind vor allem die Öffnungszeiten. Bei so kaltem und trübem Wetter wie in den vergangenen zehn Tagen gibt es eingeschränkten Betrieb.“ Die Kosten für den Hotspot übernimmt Northern Access.

Zur Galerie Gleich zwei Neuerungen gibt es im Nöpker Freibad: Freies WLAN für die Besucher und einen Defibrillator für den Notfall.

Defibrillator hängt für den Sommer im Bad

Auch der Defibrillator hat dort einen sinnvollen Platz. „In öffentlichen Schwimmbädern ist der Bedarf an erster Hilfe deutlich erhöht. Hier ist der Defibrillator sehr gut platziert“, ist Wolf überzeugt. „Dieses Gerät benötigt keine weitere technische Betreuung und ist auch für Kinder ab dem Säuglingsalter geeignet“, betont der DRK-Vorsitzende und erläutert die unterschiedliche Platzierung der Elektrodenaufkleber bei Kindern und Erwachsenen. „Die Anwendung wird im Ernstfall durch eindeutige Grafiken erleichtert“, sagt Wolf.

Im Winter hängt Rettungsgerät an der alten Schule

Allerdings bleibt der Defibrillator im Bestand des DRK-Ortsvereins. „Außerhalb der Badezeit wird er in einem gekennzeichneten Wandschrank, für die Öffentlichkeit zugänglich, an der Alten Schule hängen“, sagt Wolf. Dieser spezielle AED-Wandschrank an dem Gebäude Am Rotdorn ist mit einem optisch-akustischen Alarm gesichert und hat außerdem eine Nachtbeleuchtung sowie eine Heizung für die Wintermonate, um die Funktionstüchtigkeit der Elektronik zu gewährleisten. „Der Alarm im Schrank gibt auch eine Meldung an das DRK weiter, damit wir wissen, wenn das Gerät verwendet wird“, erläutert Wolf weiter.

Von Susann Brosch