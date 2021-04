Nöpke/Wulfelade

Freibädern wohnt außerhalb der Saison eine eigentümliche Trostlosigkeit inne. In Nöpke präsentiert sich das Badewasser derzeit noch in giftigem Grün, die vielen Plastikcontainer rings ums Becken erinnern eher an ein chemisches Versuchsbecken denn an einen Platz für sommerliche Erfrischung. „Das Wasser ist noch nicht ausgetauscht für die neue Saison. Die Container verhindern Eisbildung“, erklärt Heinz-Günter Jaster, Nöpkes Ortsbürgermeister und Vorsitzender des betreibenden Vereins.

Die Vorbereitungen für die Badesaison 2021 laufen im Freibad Nöpke langsam an – obwohl die Öffnung keineswegs sicher ist. Bei einem Ortsbesuch haben sich SPD-Politiker über die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf das größte Freibad der Region informiert. Dabei waren auch Steffen Krach und Rebecca Schamber, die SPD-Kandidaten für die Regionspräsidentschaft respektive zur Bundestagswahl.

6000 Besucher weniger wegen Corona

Jaster berichtet den Politikern von der vergangenen Saison. Sie fiel schlecht aus. „Wir hatten 13.000 Besucher, das sind 6000 weniger als im Jahr davor“, erzählt Jaster. Finanziell stütze man sich auf die Einnahmen aus dem Jahr 2018 – damals kamen stolze 28.000 Besucher – sowie die Beiträge der knapp 700 Mitglieder.

Obwohl kein Betrieb stattfindet, fallen laufend Kosten an, etwa für den Pumpenbetrieb. 60 Ehrenamtliche kümmern sich um die meisten Arbeiten, 24 Mitarbeiter sind etwa für Reinigung und Schwimmaufsicht beschäftigt. „Ohne das Engagement der Mitglieder und der Dorfgemeinschaft wäre das Bad längst zu“, sagt Jaster. Aber: „Wenn wir noch so eine Saison packen müssen, weiß ich nicht weiter.“

Noch nicht fertig für die neue Saison: Das Schwimmbecken im Freibad Nöpke. Quelle: Alexander Plöger

Krach: „Kleine Einrichtungen nicht vergessen“

Krach ist für seinen Wahlkampf auf Tour durch die Region. Geschichten wie die des Freibades hat er in ähnlicher Form bereits bei anderen Treffen gehört – das bereite ihm Sorgen. „Hier steht ein tolles Schwimmbad, welches einfach so wegbrechen könnte“, sagt er. Viele seien bislang optimistisch, aber sagten ihm dennoch ganz klar, dass es nicht ewig so weitergehen könne. „Wenn wir große Unternehmen unterstützen, dürfen wir dabei kleinere Einrichtungen nicht vergessen“, meint Krach.

Lesen Sie auch Neustadt: Steffen Krach kritisiert Entscheidung des Ortsrats

Thema der Runde waren auch die ausgesetzten Schwimmkurse. „Das schmerzt uns auch“, sagt Schwimmaufsicht Anette Wenke. Bei Krachs Sohn seien schon drei angesetzte Kurse ausgefallen, erzählt der Kandidat. Er wolle deshalb prüfen, inwieweit Schwimmunterricht nach einer Impfung der Schwimmaufsicht wieder möglich sein könne, sagt er. Es entwickle sich sonst ein enormer Rückstau.

Schamber: „Ein Leuchtturmprojekt“

Bei allem Ernst schwelgen die Politikerinnen und Politiker auch in Erinnerungen. Christina Schlicker hat Ende der Achtzigerjahre selbst zwei Sommer lang als Badeaufsicht in Nöpke gearbeitet. „Das Schwimmbad gehört als Treffpunkt einfach dazu“, sagt sie. Schamber fährt bis heute gerne mit dem Fahrrad zum Nöpker Bad. „So ein Leuchtturmprojekt muss erhalten bleiben“, meint sie.

Vorbereitungen laufen weiter

Andernorts steht man vor ähnlichen Problemen. „Wir gehen erst mal davon aus, dass wir öffnen dürfen“, sagt Jacqueline Klee vom Waldbad Wulfelade. Die Saisonvorbereitungen liefen, obgleich sie durch die Versammlungsregeln erschwert seien. Selbst wenn sie hinfällig würden – finge man zu spät an, würde man am Ende nicht rechtzeitig mit allem fertig, so Klee.

Von Alexander Plöger