Von Mario Moers

Ideen für Neustadt: Ein sogenannter Pumptrack, also eine spezielle Fahrradstrecke, für BMX-Fahrer in Laatzen (von links), ein Bewegungspark für Senioren in Hannover-Stöcken und Outdoor-Kraftsport-Geräte, wie sie etwa am Maschsee zu finden sind. Quelle: Astrid Köhler / Frank Wilde / Paul Zinken (Archiv)