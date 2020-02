Empede

Alles gut bei der Freiwilligen Feuerwehr Empede? Nach der Jahresversammlung am Sonnabend scheint das so zu sein: Ortsbrandmeister Stephan Helfers kann auf 32 Aktive zählen. Die Nachwuchsarbeit zusammen mit der Feuerwehr Mariensee ist auch im 13. Jahr erfolgreich. Die Empeder Freiwilligen hatten 2019 keinen Brand zu löschen, waren aber 39 Stunden im Einsatz und 1574 Stunden im Dienst. Aufwändigster Einsatz war im August die Suche nach einer vermissten Person nach dem Zusammenstoß eines Motorrades mit einem Güterzug am Bahnübergang in Himmelreich.

Pascal Helfers wechselt aus der Jugendfeuerwehr in den Kreis der Aktiven. Zweites neues Mitglied ist Mirco von Pichowski. Thomas Brandt wurde von Stadtbrandmeister Robert Krenz für 40 Jahre aktive Mitgliedschaft geehrt, Udo Herrmann erhielt die Ehrennadel des Feuerwehrverbandes der Region Hannover. Bei den Wahlen zum Ortskommando wurden Harry Börner als Schriftführer, Uwe Schmidt als Sicherheitsbeauftragter, Udo Herrmann als Atemschutzgerätewart sowie Ulf Förster und Christian Duensing als Beisitzer bestätigt. Neuer Gerätewart wird Sebastian Duensing. Sein Vorgänger Bernd Engel bleibt als Beisitzer im Ortskommando.

Erleichterung bietet der Feuerwehr seit November ein gebrauchter Mannschaftstransportwagen. Er wird überwiegend für den Transport der Kinder und Jugendlichen eingesetzt. Für die Dorfgemeinschaft richten die Ehrenamtlichen wieder das Osterfeuer und das Boßelturnier aus.

Von Markus Holz