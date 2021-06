Neustadt

Für die Mitglieder der freiwilligen Feuerwehr Neustadt war es eine kurze Nacht: Montagmorgen gegen 4 Uhr löste der Brandmelder in der Flüchtlingsunterkunft an der Bunsenstraße aus. Am Ort des Geschehens konnten die Einsatzkräfte, die mit drei Fahrzeugen angerückt waren, keinen Grund für den Alarm entdecken. Sie setzten die Anlage zurück und rückten wieder ein.

Bereits wenige Stunden später saßen sie wieder in ihren Fahrzeugen. Der Rauchmelder in einem Hochhaus an der Schubertstraße hatte gegen 17 Uhr ausgelöst. Nach einer kurzen Erkundung gab es Entwarnung: Grund für den Alarm war angebranntes Essen in einer Wohnung im ersten Stock.

Von Mirko Bartels