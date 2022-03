Neustadt

Die Kette des Bürgermeisters passte ihm und sie schmückte ihn. Auch wenn Friedbert Ronge in seiner relativ kurzen Amtszeit 1995 und 1996 nicht die Möglichkeit hatte, sie wirklich oft zu tragen. Ronge, der am 15. März im 87. Lebensjahr gestorben ist, war ein Mann von ruhiger und dennoch überzeugender Art.

„Ein feiner Mensch, den können wir wählen“, sagte seinerzeit die Grünen-Ratsfraktionsvorsitzende Heidi Tischmann über Ronge, den Bauunternehmer, den Vorsitzenden des FC Wacker und CDU-Ratsherren. Nach dem frühen Tod des Büreners Friedhelm Dreyer sollte und wollte Friedbert Ronge die Reihe christdemokratischer Bürgermeister im “großen“ Neustadt auch 21 Jahre nach der Gebietsreform 1974 fortsetzen.

„Wir wollten einen respektablen, allseits anerkannten Bürgermeister“, erinnert sich der damalige CDU-Fraktionsvorsitzende Dirk Salzmann an diese Zeit, und Friedbert Ronge entsprach diesen Anforderungen nahezu perfekt. Es war die gar nicht einmal so schlechte Zeit der ehrenamtlichen Stadtoberhäupter, die repräsentieren sollten, die den Draht zu den Menschen besser fanden als die distanziert auftretenden Stadtdirektoren an der Verwaltungsspitze.

Ronge musste Insolvenz anmelden

Das funktionierte mit Ronge: Er war ein Mensch, der den Zugang zu anderen fand, der zuhören und entsprechend antworten konnte, der den Bürgern auch unangenehme Beschlüsse zu erklären und im Zweifel für Verständnis zu bitten vermochte. Gleichwohl blieb dem damals 60-jährigen eine von ihm angestrebte, längerfristige und prägende Zeit im Amt verwehrt. Als er schweren Herzens für sein Bauunternehmen Insolvenz anmelden musste, ließ die Unterstützung zunächst extern, dann aber auch intern, im Rat wie in der Fraktion nach.

Unter Verzicht lange gelitten

Ein „Scheitern“ im Beruf, so die anfänglich vereinzelte, dann rasch um sich greifende „öffentliche Meinung“ ließ sich mit dem Bild eines starken Bürgermeisters nicht vereinbaren. Ronge fügte sich, gab diesem Druck nach der Kommunalwahl 1996 nach, bei der er ein letztes Mal – trotz Insolvenz – in den Rat gewählt worden war. Der Verzicht auf das Amt fiel Ronge schwer, er hat lange darunter gelitten. Es war die Tragik im Leben eines feinen Menschen.