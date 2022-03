Neustadt

Möglichst viele Menschen aller Altersgruppen und Gesellschaftsschichten möchten die Organisatoren einer Friedenskundgebung am Freitag, 11. März, erreichen. Unter anderem werden dort Mitglieder der Neustädter Schülervertretungen und des Rates sprechen.

Die Kundgebung, die um 16 Uhr auf dem Marktplatz vor der Liebfrauenkirche beginnt, wird von mehreren jüngeren Ratsleuten organisiert, denen es wichtig ist, einer möglichst großen Bandbreite an Neustädterinnen und Neustädtern zu ermöglichen, ihrer Haltung gegen den Krieg in der Ukraine Ausdruck zu verleihen. „Unser Bedürfnis ist zu zeigen, dass nicht nur in Berlin oder Hannover die Menschen Solidarität mit der Ukraine ausdrücken. Dieser abscheuliche Krieg betrifft uns alle. Auch hier in Neustadt“, erklärt Mitorganisator Sebastian Streich.

Von Mario Moers