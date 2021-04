Neustadt

Friederike Reumann ist Physiotherapeutin, Osteopathin und Heilpraktikerin mit eigener Praxis und Yogastudio in Neustadts Kernstadt – und hat innerhalb eines Jahres drei Bücher veröffentlicht. „Selbstheilung mit Yoga und Osteopathie“ ist ihr jüngstes Werk. Auch ihre anderen Ratgeber setzen sich mit diesem Themenspektrum auseinander.

Immer mehr Menschen suchten nach alternativen Behandlungsmethoden für zu Hause, ist sich Reumann sicher. Sie setzt dabei auf Yoga und auf Osteopathie. Beides vereint, sagt sie, könne helfen, Selbstheilungskräfte zu aktivieren.

Reumann ist überzeugt, dass der Körper gängige Beschwerden wie Verdauungsstörungen, Stress oder Schlafstörungen nur dann aus eigener Kraft lindern könne, wenn er in einem entspannten Zustand sei. Wie mit Yoga ein Regenerations- und Heilungsprozess angestoßen werden kann und wann dazu der passende osteopathische Impuls gesetzt werden sollte, hat sie in ihrem Buch in vier Schritte dargelegt. Die beschriebenen Programme seien ohne Yogavorkenntnisse umsetzbar und kosteten nur wenig Zeit.

Anschauliche Bilder unterstützen das Nachahmen der Übungen in Friederike Reumanns Buch. Quelle: NILS SCHWARZ

„Selbstheilung mit Yoga und Osteopathie“ ist im Riva-Verlag erschienen, kostet 19,99 Euro und ist überall im Buchhandel erhältlich. Als eBook kostet es 15,99 Euro.

Von Beate Ney-Janßen