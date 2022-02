Neustadt

Solche Treue zur Arbeitsstelle gibt es selten: Nach 48 Jahren im Dienst auf dem Friedhof Lindenstraße hat die Liebfrauen-Kirchengemeinde am Montag ihren Friedhofsgärtner Rainer Stimpfig in den Ruhestand geschickt. Der Meteler kennt den Friedhof wie seine Westentasche, hat zahlreiche neue Ideen dort maßgeblich umgesetzt. Er wird dort und an anderen Stellen im Neustädter Land auch weiter für private Kunden Gräber pflegen.

In einer Feierstunde am Montag haben Pastor Christoph Bruns, Superintendent Michael Hagen und Bestatter Tim Schustereit dem Teilzeit-Rentner ihre Wertschätzung ausgedrückt. Ein prall gefüllter Präsentkorb, ein Blumentopf vom langjährigen Weggefährten Dietmar Mus, der seinerseits bereits seit 34 Jahren den Friedhofsausschuss der Kirchengemeinde leitet, Wein und Trüffel sowie ein goldener Spaten zählen zu den Geschenken, die Stimpfig mit nach Hause nahm.

Bestatter Tim Schustereit (links) hat einen goldenen Spaten für Rainer Stimpfig mitgebracht. Quelle: Kathrin Götze

Keiner kennt den Friedhof so gut wie er

Stimpfig kennt seinen Friedhof so gut wie kein Zweiter. Er wisse zu jedem der rund 3000 Gräber, wer dort liegt, und welche Besonderheiten es aufweist. Auch einige Wasseradern unter der Erdoberfläche habe er kennengelernt und mit Umsicht verhindert, dass die Gemeinde eine ungeplante „Seebestattung“ erlebte.

Als er 1974 anfing kurz vor seinem 16. Geburtstag, habe er noch lange, blonde Haare gehabt, erzählt Stimpfig. Mit diesen und einem schwarzen Mantel sei er oft genug vor dem Pastor und den Sargträgern über den Friedhof geschritten, um zu zeigen, wo das Grab sich befindet. Inzwischen habe er mit den meisten Neustädterinnen und Neustädtern zu tun gehabt. „Auf dem Friedhof sind alle gleich, ob reich oder arm“, sagt er. Und in Momenten des Kummers habe er vielen Hinterbliebenen zugehört, wenn sie reden wollten. „Sie haben großes Vertrauen zu mir“, sagt er und zeigt sich gerührt.

All das wolle er mit dem offiziellen Rentenantritt nicht einfach vergessen, macht auch deshalb weiter mit den privaten Aufträgen. Und er steht auch seinem Nachfolger Johann Renner für alle Fragen zur Verfügung.

Von Kathrin Götze