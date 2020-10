Nöpke

Für Pastor Dirk Heuer war es ein besonderes Geburtstagsgeschenk: Just an seinem Ehrentag am Sonntag hat er gemeinsam mit Pastorin Ulrike Dörries-Birkholz die neue Friedhofskapelle in Nöpke eingewweiht. Rund 100 Zuschauer waren gekommen, um der Feier beizuwohnen. Gäste, die keinen Platz in der Kapelle ergattern konnten, lauschten den Worten von Dörries-Birkholz und Heuer auf dem Vorhof des schmucken Gebäudes. Viele nutzten die Gelegenheit nach der offiziellen Eröffnung, um noch einen Blick in den Innenraum zu werfen.

Wer nicht in den Innenraum durfte, verfolgt die Einweihung der Friedhofskapelle in Nöpke von draußen. Quelle: Mirko Bartels

Neubau in Nöpke : Das Dorf hat mit angepackt

„Wir freuen uns natürlich über den gelungenen Bau, der ohne Mithilfe der Dorfgemeinschaft nicht so schön und schnell gelungen wäre“, sagt Heuer. Die Arbeiten hatten im März begonnen und rund 200.000 Euro gekostet. Nötig wurde der Neubau, weil die gesamte Substanz des Gebäudes stark angegriffen war. „In den Wänden hatte sich Feuchtigkeit festgesetzt. Es roch immer muffig. Das Dach hat stark durchgehangen. Wir mussten die Kapelle schlussendlich sogar sperren“, sagt Heinz-Günter Jaster, Ortsbürgermeister des Mühlenfelder Landes.

Der gebotene Mindestabstand ist auch zur Einweihung der Nöpker Friedhofskapelle Pflicht. Quelle: Mirko Bartels

Er hofft, das Gebäude direkt neben dem Friedhof in Zukunft nicht nur für Bestattungen nutzen zu können. „Man könnte den Raum zum Beispiel auch für Krippenspiele oder andere kirchliche Gelegenheiten gebrauchen“, sagt Jaster. Die Finanzierung des neuen Baus hat zu 45 Prozent das Amt für regionale Landeswentwicklung Hildesheim übernommen, rund 40 Prozent kamen aus dem Friedhofsetat, der Rest waren Eigenleistungen der Gemeinde und Dorfgemeinschaft.

