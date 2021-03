Mardorf

Kein anderer kennt sich mit Mardorfs Geschichte so gut aus wie Friedrich Dankenbring. Das zeigt sich in den 1125 DIN-A4-Seiten Ortschronik, die er bislang verfasst hat. Aber auch beim Plaudern auf dem Weg in seinem Dorf Mardorf wird klar, dass er ein Geschichtensammler alter Schule ist.

Wenn sein Opa erzählte oder jemand von den Mardorfern, die damals oft um den Frühstückstisch auf dem Hof Dankenbring saßen, hat er immer genau zugehört. Schon als Kind, beteuert er. Damit er von dem Erzählten bloß nichts vergesse, habe er schon damals angefangen, alles mitzuschreiben. Wie alt war er in jenem „damals“? Sechs, sieben, acht Jahre, sagt er – so genau weiß er es nicht mehr.

Sein ältester Interviewpartner, erzählt Dankenbring, sei 1865 geboren worden. Ein Freund seines Urgroßvaters, zur Zeit des Gesprächs 95 Jahre alt, stand dem Jungen Rede und Antwort. Das ist es, weshalb er wirklich alte Geschichten noch aus erster Hand kennt. Die Interviews hat er in den Jahrzehnten danach fortgeführt. Nach und nach kamen die Mardorfer aber auch zu ihm, wenn sie ein altes Foto gefunden hatten oder ihnen eine Episode wieder in den Sinn kam. Alle wissen, dass sie die Vergangenheit dadurch vor dem Vergessen retten.

Mardorfer Platt und Mardorfer Geschichte(n) in Buchform

Von seinen alten Kladden hat er noch viele und zeigt eine vor, die er in seinen Zwanzigern verfasst hat. Ordentlich aufgelistet hat er dort plattdeutsche Begriffe, setzt sich auf anderen Seiten mit der Mardorfer Grammatik auseinander. 2003 hat er erstmals sein Mardorfer plattdeutsches Wörterbuch herausgegeben. „Zwei Nachdrucke gibt es schon“, erzählt er. Das große Interesse hat ihn selbst überrascht.

Penibel hat Friedrich Dankenbring über Jahrzehnte auch das Mardorfer Platt aufgezeichnet. Quelle: Beate Ney-Janßen

Op Platt, erzählt Dankenbrink, habe er auch seine allerersten Aufzeichnungen gemacht. Weil das seine Muttersprache war. Das Hochdeutsche musste er erst lernen. Dafür gab es in den ersten Schuljahren Sprachförderunterricht. Nachmittags. In der Schule, die in Sichtweite seines Elternhauses lag. Schmunzelnd erinnert er sich daran, dass sein Lehrer in einem Schulhalbjahr 260 Fehlstunden für den kleinen Friedrich notiert hatte. Der nahm zwar brav am Förderunterricht teil, setzte sich vormittags aber stets in der ersten großen Pause ab. Zu sehr lockte ihn die große Frühstücksrunde im Haus Dankenbring. Mit den Mardorfer Geschichten, die erzählt wurden. Die Anfänge der Chronik.

Auf trockenem Hügel in feuchter Umgebung leben

Wenn Dankenbring im Dorf unterwegs ist, grüßt er dauernd in alle Richtungen. Diejenigen, die zu Fuß oder mit dem Rad unterwegs sind, kennt er nahezu ausnahmslos. Meistens auch deren Familiengeschichten. Auch dann, wenn sie nicht ganz so weit zurückreichen wie seine eigene. Bis 1500 plus einige Jahre, sagt er, habe er die Dankenbring-Stammbäume in Mardorf zurückverfolgen können. Sein eigener Name bedeute so viel wie „jemand, der auf einem trockenen Hügel in feuchter Umgebung lebt“. Das passe doch ausgezeichnet zu Mardorf.

Einen trockenen Hügel hat er sich wohlweislich für das Haus ausgewählt, das er für seine Familie gebaut hat. Das bleibt auch bei schlimmstem Wetter immer trocken. So kann er stets tiefer gelegenen Nachbarn helfen, wenn deren Wohnzimmer geflutet sind.

Sein geballtes Geschichtswissen um Mardorf hat Friedrich Dankenbring überall im Dorf eingebracht – wie beispielsweise an den 36 Hinweistafeln, die im Ort verteilt sind. Quelle: Beate Ney-Janßen

40 Jahre im Ortsrat und Ehrenvorsitzender der Dorfgemeinschaft

Helfend. So kennen die Leute im Dorf ihn. Helfend und gestaltend. Was hat er nicht alles gemacht in Mardorf, seit er 1952 dort geboren wurde. Mal Vorsitzender im Schützen- wie auch im Verkehrsverein. Aktiv bei den Fußballern. Seit 1981 im Ortsrat und mit dem Willen, auch bei der nächsten Wahl wieder anzutreten. In der Dorfgemeinschaft ist er Ehrenvorsitzender und seit seiner Pensionierung Mardorfs Ortsvertrauensperson. Und dann eben noch die 1125 Seiten Geschichtsschreibung. Keiner weiß mehr.

1997 hat er eine schwergewichtige Dorfchronik als Buch herausgegeben. 317 Seiten, DIN A4. Die kann heute noch gekauft werden, wenn das Heimatmuseum im Ortskern geöffnet ist. Noch viel mehr Mardorfer Spuren hat Dankenbring auf der Homepage der Dorfgemeinschaft www.mardorf.de hinterlegt. Eine Festschrift soll in diesem Jahr zusätzlich noch herausgegeben werden, denn die älteste Erwähnung des Dorfes liegt genau 850 Jahre zurück. Natürlich legt er selbst Hand an dieses Werk. Und hofft darauf, dass trotz Corona eine Feier möglich sein wird. Ein bisschen geschichtsträchtig. Und gleichzeitig in der Gegenwart Mardorfs verankert.

Von Beate Ney-Janßen