Wild-romantisch liegen die Fachwerkgebäude des Friedrich-Löffler-Instituts (FLI) für Nutztiergenetik seit einigen Jahren im Dornröschenschlaf. Im Frühjahr 2021 ist damit aller Voraussicht nach Schluss. Dann wird auf einem Acker an der Mecklenhorster Straße der erste Spatenstich für das größte Bauprojekt Neustadts gesetzt. Zwischen Ortsausgang Mecklenhorst und Otternhagen errichtet das FLI ein Zentrum für Nutztierforschung. Neben der Nutztiergenetik werden Institute für Tierernährung und Tierschutz- und Haltung angesiedelt, die sich aktuell noch in Braunschweig und Celle befinden. Die Standorte dort werden geschlossen. „Das wird ein kleiner Ortsteil, der hier entsteht“, kommentiert der Gesamtkoordinator des Mammut-Projekts, Bernd Steinert vom Staatlichen Baumanagement Weser-Leine, die Erweiterung am Donnerstag.

Von 100 bis 110 Millionen Euro Gesamtkosten ist die Rede. Aktuell beschäftigt das FLI in Neustadt rund 70 Mitarbeiter, die Institute in Celle und Braunschweig jeweils eine ähnliche Anzahl. Letztere werden dann mit Fertigstellung nach Neustadt umziehen. Ortsbürgermeister Johannes Laub verspricht sich von dem neuen Zentrum deshalb deutliche Synergieeffekte. „Es werden hier sehr, sehr viele hochwertige Arbeitsplätze nach Neustadt kommen“, so Laub.

Neuer B-Plan

Zur Galerie Wild-romantisch liegt das Gelände des Friedricht-Löffler-Instituts für Nutztiergenetik in Mecklenhorst aktuell im Dornrösschenschlaf. 2021 wird sich das aller Voraussicht nach ändern.

Das sich das FLI in Mecklenhorst vergrößern will, ist seit 2008 bekannt. Zuletzt schien das Projekt allerdings auf Eis zu liegen. Bis auf den Abriss einiger Altgebäude 2018 tat sich wenig. Am Mittwoch stand nun ein neuer Bebauungsplan auf der Tagesordnung des Kernstadt-Ortsrats. Er geht über einen bereits 2017 genehmigten hinaus, indem er auch Sanierungen und einen Neubau auf dem bestehenden Gelände einbezieht. Dort sollen unter anderem ein Trakt für Kantine und Bibliothek sowie Sozialgebäude entstehen. Die historisch schützenswerten Teile des alten Gutshofs werden umfänglich saniert. Einige werden abgerissen und neu errichtet.

Begonnen wird jedoch mit der Einebnung und Vorbereitung der etwa 12 Hektar großen Ackerfläche östlich der Straße Am Föhrkamp. Dort beginnen im September großflächig archäologische Untersuchungen. „Der ganze Acker wird einmal umgegraben, aber wir erwarten nicht, etwas zu finden“, sagt Steinert. Die aufwendigen Erdarbeiten kündigen den Aufwand der schätzungsweise bis zu vier Jahre dauernden Arbeiten an. Noch wartet das Staatliche Baumanagement Weser-Leine auf die volle Freigabe der Mittel. „Wir gehen davon aus, dass das Bundesfinanzministerium den Posten für den Haushalt anerkennt“, so Steinert. Das Friedrich-Löffler-Institut ist selbst eine Behörde des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft.

Das passiert im Forschungszentrum

Das Institut in Mariensee und Mecklenhorst berät unter anderem die Bundesregierung in Fragen der Nutztiergenetik. Unter anderem wird hier die Embryoproduktion im Reagenzglas erforscht. 2003 wurde in Mariensee das erste Klon-Ferkel geboren. In einer Gendatenbank wird das Erbgut von bedrohten Nutztierrassen bei minus 196 Grad Celsius konserviert. Mit der Erweiterung bekommt das Gelände neben neuen Laboren und Ställen auch eine Versuchsschlachtung und eine 25 Meter hohe Getreidemühle. Das bisher in Braunschweig beheimatete Institut für Tierernährung umfasst auch ein tierexperimentelles Zentrum. Es untersucht etwa, wie sich belastetes Getreide oder neue Futterzusatzstoffe auf die Gesundheit der Tiere auswirken. Ein Vorteil des Standorts Mariensee sind die umliegenden Felder. Auf denen kann zum Beispiel Futter für die Versuchstiere erwirtschaftet werden. Das FLI betont, dass am erweiterten Standort auch tierschutzgerechte Haltungssysteme entwickelt werden sollen.

Einwände gegen die Pläne gab es bislang kaum. 2016 äußerten Anlieger die Befürchtung, möglicherweise durch penetrante Gerüche gestört zu werden. Die werde es nicht geben, versprach damals eine Ingenieurin. Der Kernstadt-Ortsrat stimmte dem Antrag des erweiterten Bebauungsplans einstimmig zu.

