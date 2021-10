Neustädter Land

Schraubenschlüssel, Mantelheber, Luftpumpe: Allerhand hilfreiches Werkzeug für schnelle Fahrrad-Reparaturen gehören zu den Service-Stationen, die die Stadt Neustadt jetzt an fünf markanten Punkten im Neustädter Land aufstellen lassen will. 12.000 Euro sieht die Stadt für Einkauf und Installation der Stationen vor. Sie sollen noch im Herbst aufgebaut werden.

Standorte sind am Bahnhof Poggenhagen, am Bahnhof Hagen, am Dorfladen Mariensee, am Aloys-Bunge-Platz in Mardorf und an der Bushaltestelle am Einkaufszentrum Mandelsloh vorgesehen. All diese Punkte liegen an wichtigen Fahrradrouten durch das Neustädter Land. Die Flächen, auf denen sie aufgestellt werden sollen, befinden sich im städtischen Eigentum. Es gehe darum, die Mobilitätswende voranzutreiben, heißt es in der Drucksache zum Thema.

„Am Bahnhof in der Kernstadt will die Region Hannover eine Servicestation aufstellen lassen“, sagt Stadtsprecherin Nadine Schley. Dort stellen täglich Hunderte Pendler ihre Räder ab und tragen vielleicht noch mehr zur Mobilitätswende bei als die Ausflügler auf den Fahrradrouten.

Von Kathrin Götze