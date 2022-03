Mariensee

Eine Nachricht von der Jahresversammlung des TSV Mariensee dürfte viele Sportler im Neustädter Land besonders freuen. Die Vereinsvorsitzende Conny Barr kündigte die bereits zweimal verschobene Fußball-Stadtmeisterschaft für den Juli an. Vom 3. bis 16. Juli soll die 44. Auflage in Mariensee stattfinden. Die Gruppenauslosung findet am Freitag, 29. April, statt. „Wir haben bereits einige Vorarbeiten rund um und am Platz erledigt“, sagte Barr. Sie ruft die Aktiven auf, sich als Helfer zur Verfügung zu stellen, „damit auch diese Stadtmeisterschaft wieder ein voller Erfolg für alle Beteiligten und unsere Fußballer wird“.

Neue Wege beim Jugendfußball

Insgesamt gibt es im Verein künftig einige Änderungen. Neu im Angebot ist die Badmintonsparte. Aufgelöst werden dagegen die eigenen Jugend-Fußballmannschaften (A-, B- und C-Jugend). „Wir werden von nun an einen neuen Weg beim Jugendfußball beschreiten“, sagte der stellvertretende Vorsitzende Robert Glasnek. Die entsprechenden Mannschaften habe man bereits seit mehreren Jahren nur noch aus Spielgemeinschaften heraus bilden können. „Und selbst das ist zunehmend schwerer geworden“, sagt er.

In der Zukunft werden die jungen Kicker unter dem gemeinsamen Dach des Jugend-Förder-Vereins (JFV) Neustädter Land trainieren und antreten. Mariensee ist damit der fünfte Verein, der sich dieser Spielgemeinschaft anschließt. Dabei soll die Zusammenarbeit nicht nur auf dem Platz stattfinden: Cedric Barr wird als Trainer und Florian Rau im Vorstand des JFV tätig sein.

Auszeichnungen: Vereinsvorsitzende Conny Barr (von links) ehrt bei der Jahresversammlung des TSV Mariensee Fritz Redeker, Dieter Diskau, Jürgen Korte, Fabian Zieseniß und Sylvia Kulpok. Quelle: Privat

Für besonders lange Treue zum Verein wurden Richard Triebisch, Fritz Redecker, Hans Meyer, Willi Meineke und Reinhard Busse geehrt. Sie sind jeweils seit 70 Jahren Mitglieder. Auf jeweils 60 Jahre bringen es Wilfried Stünkel und Dieter Diskau. 50 Jahre dabei sind Sylvia Kulpok, Eckard Redecker und Sven Lawrenz. Für 40-jährige Vereinszugehörigkeit wurden Peter Gliesmann, Fabian Zieseniß, Mike Seidel, Günther Model, Manfred Wüllrich, Jürgen Korte und Dagmar Niklaus geehrt. Frauke Mentz ist seit 25 Jahren Mitglied im TSV Mariensee.