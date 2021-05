Eilvese

Auf blumige Düfte und Farbtupfer muss Eilveses kleines Geschäftszentrum auf Biermanns Hof in Zukunft verzichten: Gabriele Fenske will ihren Blumenladen „Die Rose“ Ende Mai schließen. Ganz freiwillig tut sie das nicht. „Es geht gesundheitlich einfach nicht mehr“, sagt die 59-Jährige. Und fügt hinzu: „Es liegt nicht an Corona.“

Obwohl die Pandemie mit ihren Regeln, Einschränkungen und Schließzeiten sicher nicht zuträglich war. „Das hat mich schon gestresst“, gibt sie zu. Nun, da die Entscheidung stehe, sei ihr etwas leichter. Dazu tragen auch die langjährigen Kundinnen und Kunden bei, die ihr mit lieben Worten und kleinen Geschenken den Abschied versüßen wollen. „Eine Kundin ist vor ein paar Tagen sogar in Tränen ausgebrochen, da war ich gerührt“, sagt Fenske. Für viele gehört das Geschäft einfach zum Leben: Ende März bestand es seit 25 Jahren.

Floristin begleitet Familien durchs Leben

Was schenkt man denn einer Floristin zum Abschied? „Ach, ich freue mich auch über Blumen“, sagt die Eilveserin und lächelt. Doch die Kunden hätten andere, tolle Ideen gehabt. Manchmal kommt eine Floristin ihrer Kundschaft eben auch sehr nahe. Fenske hat die Familien mit ihrem Blumenschmuck durch viele Lebenslagen begleitet. „Taufe, Hochzeit, Geburtstage, Konfirmationen, das bekomme ich schon mit“, sagt Fenske. „Besonders nah dran ist man bei Trauerfällen. Da habe ich auch Hausbesuche gemacht, um in Ruhe mit den Angehörigen zu sprechen und die Privatsphäre zu wahren.“

Schlussverkauf: In den Räumen neben ihrem Blumengeschäft bietet Gabriele Fenske ihren Lagerbestand an Deko- und Geschenkartikeln an. Quelle: Kathrin Götze

Mit einem großen Ausverkauf löst Fenske nun auch ihren Lagerbestand an Deko- und Geschenkartikeln auf. Bis 31. Mai haben das Blumengeschäft und der benachbarte, ehemalige Antiquitätenladen für den Lagerverkauf noch geöffnet. Danach bleiben sie zunächst leer. „Ich hatte nach Nachfolgern gesucht, aber keine gefunden“, sagt sie. Auf Blumen muss Fenske künftig nicht verzichten: „Unser Garten ist schön, da gibt es auch immer etwas zu tun“, tröstet sie sich. Und ein neues Enkelkind sei auch schon unterwegs.

Eilveses Ortsbürgermeisterin Christina Schlicker sagt: „Ich bedaure sehr, dass Gaby ihr Geschäft aufgibt. Da ich sie gut kenne, kann ich aber ihre Beweggründe nachvollziehen.“ Es werde eine Herausforderung, eine Alternative für Biermanns Hof zu finden. „Wer uns kennt, weiß, wir nehmen uns der Sache an.“

Von Kathrin Götze