Neustadt

Die Zahl der Corona-Fälle in Neustadt steigt steil an: 61 Neuinfektionen (256 Infizierte insgesamt) meldete die Region Hannover am Donnerstag, der Inzidenzwert für die Stadt liegt bei 380,1. Einer der Gründe ist ein massiver Ausbruch an der Michael-Ende-Schule in der Kernstadt: Dort habe man bisher 33 infizierte Schulkinder und zwei Infektionen beim Personal registriert, sagt Regionssprecher Christoph Borschel. Aktuell ist die Schule deshalb zunächst komplett geschlossen.

Region bietet kostenlose PCR-Tests an

Die Region bietet rund 350 Kindern und deren Eltern nun kostenlose PCR-Tests an, um auszuschließen, dass weitere Infektionen unerkannt bleiben. Dafür hat sie nach Feierabend jeweils klassenweise Termine im Drive-in-Testzentrum in Ronnenberg angesetzt. Etlichen Eltern geht das aber erheblich gegen den Strich. „Es kann doch nicht sinnvoll sein, wenn jetzt mehr als 300 Familien alle einzeln nach Ronnenberg fahren – kann dann nicht ein Testteam herkommen?“, fragt eine Mutter. Für viele Eltern sei die Strecke kaum zumutbar, und die angebotenen Termine, teils erst um 20 Uhr, auch zu spät für die Kinder.

Region sieht Angebot als sinnvollste Option

Regionssprecher Borschel sagt dazu, man habe dieses Angebot so mit der Schulleitung abgesprochen. Das Drive-in-Verfahren habe man als organisatorisch sinnvollste Option gewählt, weil mehrere Klassen getestet werden sollen. Aus Sicht des Gesundheitsamtes sei dieses Vorgehen sinnvoll, auch, weil auf diese Weise die Ergebnisse überschaubar und kontrollierbar blieben, sagt Borschel. Man rechne damit, die Ergebnisse dann bis zum Wochenende vorliegen zu haben, auch um für die nächste Woche klarer zu sehen.

Verpflichtend sei die Teilnahme nicht, aber dringend empfohlen, erläutert Borschel weiter. Er appelliert an die Eltern, das Angebot wahrzunehmen. Ein solch großes Aufkommen an PCR-Tests könnten die Arztpraxen vor Ort sicher nicht einfach so stemmen – und diese Testmethode sei eben noch einmal deutlich sicherer als die leichter verfügbaren Schnelltests. In den privat organisierten Testzentren sind die PCR-Tests aber kostenpflichtig, der Preis liegt jeweils zwischen 70 und 80 Euro.

Testteam kommt zum Hausbesuch

Einige Eltern berichten inzwischen bei Facebook, sie hätten per E-Mail gemeldet, dass sie keine Möglichkeit zur Fahrt nach Ronnenberg hätten. Daraufhin habe sich ein Testteam zum Hausbesuch angekündigt. Wie weit mit der Aktion auch tatsächlich alle Familien erreicht würden, lasse sich nicht so leicht sagen, sagt Stadtsprecherin Nadine Schley. Man müsse schließlich auch davon ausgehen, dass vor dem Ausbruch infizierte Kinder trotz der gültigen regelmäßigen Testpflicht in die Schule gegangen sind. Gerüchte, der Ausbruch könnte seinen Ursprung auch beim Lichterfestival in Neustadt gehabt haben, habe man auch vernommen. Doch das lasse sich bisher nicht verifizieren.

Telefone laufen heiß

Auch weitere Einrichtungen seien in den vergangenen Wochen und Monaten betroffen gewesen, immer mal wieder auch Kitas oder Hortgruppen, sagt Schley noch. Doch dort seien die Zahlen nie so hoch geklettert wie in diesem Fall. Regionsweit sei so etwas hingegen schon hin und wieder vorgekommen, sagt Regionssprecher Borschel. „An der Tagesordnung ist es aber nicht.“

Die Schulleitung war am Donnerstag ständig in Gesprächen und für eine Stellungnahme nicht zu erreichen. „Wir tun, was wir können“, hieß es aus dem Sekretariat. Auch bei der Stadtverwaltung liefen die Telefonleitungen aktuell zum Thema Corona heiß, berichtet Stadtsprecherin Schley noch. „Es gibt keine klaren Regeln mehr, das alles ist den Leuten nur noch schwer zu vermitteln“, sagt sie. „Wir bemühen uns um Aufklärung, aber es wird schwieriger.“

Von Kathrin Götze