Neustadt

Die Stadt bereitet sich darauf vor, auch an den Grundschulen bis 2025 ein Ganztagsangebot zu ermöglichen. Es zeichne sich ab, dass bis dann ein Rechtsanspruch auf ganztägige Betreuung bestehen könnte, soweit Eltern das wünschten. So heißt es in einer Informationsvorlage zum Thema, die die Stadtverwaltung jetzt für den Rat zusammengestellt hat. Die Verwaltung setzt auf die Zusammenarbeit von Schulen und Kindertagesstätten, wie es heißt. Dafür gibt es verschiedene Modelle.

Bisher möglich sind verlässliche Grundschule – das bisher allgemein gängige Modell –, sowie offene, teil- und vollgebundene Ganztagsschule. Als Betreuungseinrichtungen fungieren Horte, kooperative Horte sowie „sonstige Kindertageseinrichtungen“, wie etwa ein pädagogischer Mittagstisch. Frühbetreuung, Ferienbetreuung und die so genannte „Fluxx-Notfallbetreuung“ können helfen, zusätzlich benötigte Zeiten abzudecken.

Diese Betreuungsformen könnten verschiedentlich miteinander kombiniert werden, heißt es weiter. Es gibt in Neustadt bereits unterschiedliche Kooperationen zwischen Schulen und Kitas.

Die Michael-Ende-Schule arbeitet aktuell als teilgebundene Ganztagsschule mit kooperativem Hort mit der Kita Auenland zusammen. Für die Zeit nach dem Pilotversuch zum kooperativen Hort, also ab Sommer 2021, hat sie jetzt beantragt, auf den offenen Ganztag mit freiwilligen Nachmittagsangeboten umzuschwenken. Das geht auf Wünsche aus der Elternschaft zurück – die Eltern wollen zwar Betreuungsmöglichkeiten, viele wünschen aber keine verpflichtende Nachmittage. Der Rat soll am Donnerstag, 5. November, entscheiden, ob der Wunsch umgesetzt wird. Die Sitzung mit reduzierter Besetzung beginnt um 18 Uhr in der Mensa der Kooperativen Gesamtschule.

Verlässliche Grundschulen mit Hort in Reichweite sind die Hans-Böckler-Schule sowie die Grundschulen in Bordenau, Hagen, Mariensee, Otternhagen, Poggenhagen und Schneeren. Für Mariensee liegt ein Nachmittagskonzept mit dem Titel „Lindenkinderzeit“ vor – dieses werde aber mangels Bedarf aktuell nicht umgesetzt, heißt es. Als teilgebundene Ganztagsschulen agieren die Grundschule Mandelsloh-Helstorf (mit kooperativem Hort) und die Grundschule Eilvese mit städtischer Nachmittagsbetreuung.

Von Kathrin Götze