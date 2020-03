Neustadt

Mit dem Ganztagsangebot an Neustadts Schulen wächst auch der Bedarf an Ferienbetreuung. In den Horten gehört sie dazu, doch an der Michael-Ende-Schule und der Grundschule Mandelsloh/Helstorf, die am Modellprojekt Kooperativer Hort teilnehmen, sowie an der Grundschule Eilvese, die sich selbst als teilgebundene Ganztagsschule organisiert, muss die Stadt für die Ferienbetreuung sorgen.

Nach dem ersten Jahr steigt nun offenbar langsam die Nachfrage. Im vergangenen Februar hatte der Erste Stadtrat Maic Schillack noch gesagt, die Eltern verführen da wohl eher nach dem Motto „Haben ist besser als brauchen“. Inzwischen sind aber viele Plätze gebucht.

Drei Wochen Betreuung in den Sommerferien

Betreut werden die Kinder bei Bedarf in Oster- und Herbstferien durchgehend von 8 bis 15.30 Uhr, in den Sommerferien bietet die Stadt drei Betreuungswochen an, und zwar vom 20. bis 24. und 27. bis 31. Juli sowie vom 10. bis 14. August. Die Formulare zur Anmeldung für Oster- und Sommerferien sind bereits im Herbst verteilt worden, für die Herbstferien habe man jetzt nachgelegt, berichtet Stadtsprecherin Carmen Rigbers. Jede Woche Betreuung kostet 65 Euro Gebühren, für jede der Schulen ist bisher eine Betreuungsgruppe mit 15 Kindern vorgesehen. Es sehe so aus, als könnten auch Gruppen zusammengelegt werden, sagt Rigbers. Der Transport gehöre in diesem Fall zum Angebot der Stadt. Damit ändere sich für die Eltern nichts, wenn etwa Kinder aus Eilvese in der Kernstadt mitbetreut würden.

Auch Poggenhagener Kinder können Gruppen nutzen

Ab dem nächsten Schuljahr könnten auch Kinder von der Grundschule Poggenhagen mit in die Ferienbetreuung aufgenommen werden, wenn der Bedarf bestehe, sagt Rigbers. Dort suchen Stadtverwaltung, Ortsrat und Eltern noch nach einer Lösung für den Nachmittag. Denn ab dem neuen Schuljahr fehlen nach aktuellem Stand 20 Betreuungsplätze für Schulkinder.

Streit um Hortplätze im Rat

Die bestehende Kleingruppe im Hort könnte relativ einfach um weitere acht Plätze erweitert werden, die weiteren Plätze will die Stadt mit einer Nachmittagsbetreuung von 13 bis 15.15 Uhr abdecken. Der Ortsrat fordert dort noch eine Hortgruppe mit 20 Plätzen, das sieht die Stadtverwaltung nicht für nötig an. Der Rat entscheidet darüber in seiner Sitzung am Donnerstag, 5. März, ab 18 Uhr im Sitzungssaal, Nienburger Straße 31.

Lesen Sie auch

Von Kathrin Götze