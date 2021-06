Helstorf/Mandelsloh

Die Grundschule Mandelsloh-Helstorf soll auf Dauer an einem Standort zusammengelegt werden. Wie das gehen soll, erarbeitet die Stadt nun Schritt für Schritt. Klar ist bereits, dass die Grundschule künftig als Offene Ganztagsschule arbeiten wird. Dazu soll es ein ergänzendes Hortangebot geben, und zwar in beiden Dörfern getrennt. Raumkonzepte und Fragen zur Schülerbeförderung stehen noch aus.

Schulgremien haben Ganztagskonzept abgesegnet

Das Ganztagskonzept haben Gesamtkonferenz und Schulvorstand nun verabschiedet, wie Schulleiterin Nicole Ortelt berichtet. Demnach soll an drei Tagen eine schulische Nachmittagsbetreuung von 13 bis 15.15 Uhr mithilfe von Kooperationspartnern gewährleistet sein. Ergänzend zu den Horten, die mangels Personal nicht mehr alle Kinder aufnehmen können, deren Eltern Betreuungsbedarf angemeldet haben, hat die Schule eine „erweiterte Betreuungszeit“ geplant. So kann montags bis donnerstags jeweils bis 16.30 Uhr betreut werden, freitags verkürzt, entsprechend der angemeldeten Bedarfe, wie Ortelt betont. Das könne man personell abdecken, an einer Frühbetreuung arbeite man noch, sagt die Schulleiterin.

„Kooperativer Hort“ endet

Auf diese Weise bereite sich die Schule auch schon auf den Anspruch auf Ganztagsbeschulung vor, der politisch angestrebt, aber noch nicht umgesetzt ist, sagt Ortelt. Das nun erstellte Konzept soll zum Sommer umgesetzt werden, wenn das Pilotprojekt „Kooperativer Hort“ endet – Voraussetzung dafür ist die Genehmigung des Regionalen Landesamts für Schule und Bildung.

Das Amt müsste auch den Betrieb der Außenstelle Helstorf noch einmal verlängern, bis die Voraussetzungen geschaffen sind, um alle Kinder an einem Standort unterrichten zu können. Für das nächste Schuljahr 2021/2022 rechnen Stadt und Schule mit 114 Kindern in Mandelsloh und 72 in Helstorf.

Streit um Zusammenlegung der ersten und zweiten Klassen

Angedacht ist, die ersten und zweiten Klassen bereits ab Sommer zusammenzulegen – das könne das zuständige Regionale Landesamt für Schule und Bildung notfalls auch verfügen, sagt der Erste Stadtrat Maic Schillack. Mit einer Unterschriftensammlung haben sich die Eltern zunächst an die Schulleitung gewandt, um das zu verhindern. „So groß ist die Not ja nicht“, sagt Silvia Luft, Sprecherin der Elterninitiative Helstorf, die die Sammlung initiiert hat. Man habe damit aber auch Unterstützung bei anderen Eltern gefunden, sagt sie. Schulleiterin Ortelt betont, dass die Entscheidung nicht bei ihr liege, sondern beim Landesamt. Luft erwidert, Unterstützung könnte von der Schulleitung schon kommen. Die Eltern hätten ihre Unterschriftenliste nun aber auch ans Landesamt geschickt.

Hortplätze in Mandelsloh reichen nicht aus

Ebenfalls vom Landesamt kommt die Vorgabe, dass Offene Ganztagsschule und Hort nicht parallel für ein Kind gebucht werden könnten. Sonst müssten die Plätze doppelt finanziert werden, heißt es. Die Hortbetreuung reicht jeweils bis 16 Uhr.

In der Kita Sonnenblume in Mandelsloh soll eine Hortgruppe mit 20 Plätzen entstehen. Mehr Plätze könnten aufgrund von Personalmangel bisher nicht angeboten werden, heißt es. Acht Neuanmeldungen hätten abgesagt werden müssen, vier bestehende Plätze nach sozialen Kriterien gekündigt, berichtet die Stadtverwaltung. In Helstorf gibt es genug Personal für eineinhalb Hortgruppen, Platz für 32 Kinder – auch dort könnten noch Kinder aus Mandelsloh unterkommen.

Fragen offen bei Schülerbeförderung

In Sachen Schülerbeförderung hätten bei einem Gesprächstermin die Region Hannover und Regiobus gesagt, dass aus ihrer Sicht ein zusätzlicher Bus am Mittag eingesetzt werden könnte, um die Kinder von Mandelsloh über Esperke nach Helstorf zu bringen. Er würde vom Nordhafen aus losfahren und auch dorthin zurückkehren. Demnach wäre eine umgekehrte Streckenführung weniger günstig, weil dann der Anschluss an die Stadtbahn dort nicht mehr zu schaffen wäre. „Das kann aber kein Hinderungsgrund sein“, sagt Stadtrat Schillack. Letztlich sei die Region verpflichtet, den Schülertransport zu gewährleisten.

Der Prozess der Standortfindung läuft weiter und ist hoch kompliziert. Die Beteiligten hoffen auf weitere Entscheidungen und Informationen in der nächsten Schulausschusssitzung am Dienstag, 22. Juni, ab 18 Uhr im Verwaltungssitz, Nienburger Straße 31.

Von Kathrin Götze