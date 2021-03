Metel

In der Nacht auf Montag, 1. März, führte eine undichte Gasleitung zu einem Feuerwehreinsatz auf dem Campingplatz am Tannbruchsee. Gegen Mitternacht war ein Katalytofen mit einer zwölf Kilogramm schweren Gasflasche an einer undichten Stelle in Brand geraten. Der Eigentümer des Wohnwagens hatte den Ofen noch schnell genug ins Freie bringen können, bevor das Feuer auf den Wohnwagen übergreifen konnte. An dem Leck loderten die Flammen dennoch weiter hoch.

Wohnwagen bleibt unbeschädigt

Der Feuerwehr gelang es den Gashahn abzustellen und das Feuer damit zu löschen. Sicherheitshalber wurde die Gasflasche gekühlt. Eine Bewohnerin des Wohnwagens klagte über Schwindelgefühl, sie wurde durch den Rettungsdienst versorgt. Weitere Personen wurden nicht verletzt, der Wohnwagen blieb unbeschädigt. Unter der Leitung von Metels Ortsbrandmeister Andreas Schaumann waren 13 Kräfte der Ortsfeuerwehren Metel und Otternhagen im Einsatz, dazu Polizei und Rettungsdienst.

Von Mario Moers