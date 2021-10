Scharrel

Drei Gasthäuser gab es einst in Scharrel. Das Gasthaus Duensing, das Wirtshaus Zur Post und Oehlerking – zuletzt Scharreler Bauerngarten. Letzteres teilt nun das Los vieler traditionsreicher Gaststätten im Neustädter Land: Es ist Geschichte. Erste Gebäude des dorfprägenden Ensembles aus Land- und Gastwirtschaft sind bereits abgerissen, der Rest folgt binnen weniger Wochen. Wo im Oktober 2019 noch ein zünftiges Oktoberfest mit Buffet und Partymusik gefeiert wurde, regiert nun die Abrissbirne an der letzten Scharreler Gastwirtschaft.

Im November soll das Gelände plan sein

Der Backsteinbau steht kurz vor dem Abriss. Quelle: Patricia Chadde

Bis Anfang November wird Abbruchunternehmer Marcel Holloch das weiträumige Areal an Resser Weg und Scharreler Straße von Bauten geräumt haben. Obwohl die Gebäude zum Großteil noch ansehnlich waren, wollte sie in dieser Form niemandem mehr nutzten.

In Scharrel war was los Drei Gasthäuser für 600 Seelen: Das Pro-Kopf-Angebot im Scharrel zurückliegender Jahrzehnte stand großstädtischen Szenevierteln in nichts nach. Wer ging eigentlich wohin, ließ Mark und Groschen aus welchem Anlass in welchem der Familienbetriebe? Nun: Das war gut abgestimmt. In Duensings Gasthaus an der Scharreler Straße trafen sich die Kartenspieler. Städtische Prominenz aus Rat, Verwaltung oder Dienstleistung kehrte ebenfalls gerne ein, wenn der Sinn nach einem Bierchen bei Tageslicht stand. Wem nach einer Mahlzeit war, der orientierte sich wenige Hundert Schritte weiter südlich ins Gasthaus Oehlerking, das ebenfalls an der Scharreler Straße lag. Oder man lenkte seine Schritte in Richtung Ortsdurchfahrt Kastanienallee. Dort betrieben Kurt und Hannelore Müller die Dorfpost und nebenbei eine Gastwirtschaft. Schnitzel und Steaks waren qualitativ wie quantitativ ohne Konkurrenz. Weshalb hier auch die VW-Spätschicht nach Feierabend traditionell Station machte. Auch bei den räumlichen Angeboten war im Dorf alles bestens geregelt: „Für kleinere Feiern gab es einen kleinen Saal bei Müllers, für die größeren den großen Saal bei Oehlerkings“, erinnert sich die Scharrelerin Marion Buuck. Auch Bälle oder Vereinsjubiläen wurden mit großer Selbstverständlichkeit bei Oehlerkings gefeiert. Ab den 1980er-Jahren setzte allerdings beim Feiern ein Wandel ein. Plötzlich entstanden Vereins- und Dorfgemeinschaftshäuser. Die mietete, wer privat feiern wollte, für vergleichsweise wenig Geld und ließ sich Speis und Trank liefern. Das Sterben der dörflichen Gasthäuser in den Dörfern nahm Geschwindigkeit auf. Aber es wäre auch nicht zu verhindern gewesen. Die Kinder der Kneiper entschieden sich fast immer für andere Berufe. vw

Über mehrere Jahre hatte die letzte Eigentümerin versucht, Nachnutzer zu finden – vergeblich. Jetzt ist die Fläche mitten im Dorfzentrum im Besitz des hannoverschen Immobilienhändlers Helmut Dannenberg. Der hat in Abstimmung mit der Stadtverwaltung die Gesamtfläche neu geplant. Demnach werden dort wohl insgesamt bis zu sechs Einzel- und Doppelhäuser entstehen.

Die Tochter von Magdalene und Walter Oehlerking ist die Betreiberin von Scharrels Bauerngarten. Nach 60 Jahren verschwindet das Gebäude von 1961 wieder aus dem Ortsbild. Quelle: Patricia Chadde

„Wir wollen und werden dem dörflichen Charakter entsprechend bauen“, sagte Dannenberg auf Anfrage, „ich möchte mich ja später nicht für meine Arbeiten schämen müssen.“ Bauleiter Markus Lehmann, einer seiner Fachleute vor Ort, ergänzt: „Man kann sagen, wir bauen mit Herz.“ Natürlich wolle das Unternehmen auch Geld verdienen, aber die Fläche werde bei Weitem nicht so dicht bebaut, wie das andernorts üblich sei. Stadtsprecherin Nadine Schley spricht ebenfalls von einer „ansehnlichen Lösung“.

Bauunternehmer lud Nachbarn zum Grillfest ein

Bauunternehmer Dannenberg geht jedenfalls offensiv ans Werk und ist um einen guten Draht zu den Nachbarn bemüht. So hatte er die Anwohner am zurückliegenden Donnerstag zu einem Grillfest eingeladen, bei dem er die Pläne näher erläuterte und um Verständnis für Beeinträchtigungen in der Bauphase warb. „Ich bin immer ein Anhänger offenen Umgangs miteinander gewesen.“

Beim Spaziergang durch Scharrel sind noch Spuren der örtlichen Gastwirtschaften zu finden. Das Vordach mit Leuchtreklame der Gaststätte Duensing weist auf eine von ehemals drei Wirtschaften hin. Quelle: Patricia Chadde

Die meisten Aufträge seien an Handwerker aus unmittelbarer Nähe vergeben worden wie Hartmann-Bau, Dammann-Bedachungen oder Novak-Bauelemente. Und natürlich an den Garten- und Landschaftsbauer Holloch, dem bis Anfang November die Aufgabe zukommt, Scheunen und Stallungen, Gasthaus und Saal abzureißen. „Schade, dass da keine andere Nutzung möglich war“, sagt Anwohnerin Irmgard Gähle. Aber so sei wohl der Lauf der Zeit. Mit etwas Wehmut zählt sie auf, was „wir hier in Scharrel alles hatten: drei Gaststätten, Lebensmittelladen und Volksbank. Die Sparkasse bot regelmäßig hier bei Oehlerking ihren Service an. Alles vorbei.“ Dafür soll an dieser Stelle neuer Wohnraum entstehen.

Von Patricia Chadde und Dirk von Werder