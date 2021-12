Neustadt/Wulfelade

Seit Mittwoch gilt in der Region Hannover die Warnstufe 2. Wir haben uns umgehört, wie Neustadts Gastronominnen und Gastronomen auf die damit eingeführte 2-G-plus-Regelung reagieren. Besonders groß ist die Sorge um das wichtige Weihnachtsgeschäft.

„Vorschriften in Summe Berufsverbot“

„Ich sehe katastrophale Zustände auf uns zukommen“, sagt Jürgen Stach, Betreiber des Café Havanna in der Kernstadt. Die Vorschriften ergäben in Summe ein Berufsverbot – er käme sich bereits wie im Lockdown vor. „Wer geht bei all den Auflagen noch irgendwo hin?“, fragt sich der Gastronom. Viele Gäste hätten ihre Reservierungen für Weihnachtsfeiern abgesagt. Der Wareneinkauf und die Arbeitspläne gestalteten sich aufgrund der Unsicherheiten schwierig. Für die Mitarbeiterschaft habe er Kurzarbeit beantragt. „Man fragt sich schon, ob es sich überhaupt noch lohnt, im Geschäft weihnachtlich zu schmücken, wenn eh niemand kommt“, sagt Stach resigniert.

„Einige Leute sind solidarisch“

Beim neu eröffneten Restaurant Sudamérica in Neustadt steht Ana Inés Valledor Duco, die dieses mit ihrem Mann Ricardo Steppat betreibt, den Entwicklungen abwartend gegenüber. „Es ist schwer, alles kann sich von einem auf den nächsten Tag ändern“, sagt Duco. Sie stellten sich darauf ein, dass weniger Gäste kämen. Reservierungen seien auch schon abgesagt worden. „Aber einige Leute sind solidarisch und kommen trotzdem“, berichtet sie.

Zukunftsängste bei den Betreibern

Jedermanns-Betreiber Bjoern Penno blickt sorgenvoll in die Zukunft. „Das ist das erste Mal, dass ich Angst um das Geschäft habe“, sagt er. 300 Reservierungen und 59 Weihnachtsfeiern stehen allein für die Weihnachtstage in seinem Kalender. Bis dahin sei bereits fast alles abgesagt, täglich würden es mehr. „Das Weihnachtsgeschäft ist für mich das wichtigste im Jahr. Es ist eine Katastrophe“, sagt Penno. Er würde einen Lockdown dieser Situation fast vorziehen – da „wissen wir wenigstens, woran wir sind“.

Eigene Tests möglich?

Um die Regelungen zu vereinfachen, hält Duco FFP2-Masken bereit, Stephan Iseke vom Burger-Restaurant IsyGoing und Penno wollen ihren Gästen Tests vor Ort ermöglichen. Anfangs habe die Frage, ob das erlaubt sei, für Irritationen gesorgt, berichtet Penno. Selbst beim Ordnungsamt habe er dazu keine klaren Informationen bekommen können. „Das verunsichert nicht nur uns, sondern auch die Gäste“, konstatiert der Gastronom. Hinzu komme die grundsätzliche Frage, wo man Testkits herbekomme. Die meisten Gäste müssten ihre Tests sowieso selbst mitbringen und im Beisein des Personals durchführen.

Testzentren zu weit entfernt

Für das Wulfelader Gasthaus Bartling ist die Ballung der Testmöglichkeiten um die Kernstadt ein Problem. „Für unsere Gäste sind die nächsten Testzentren weit weg und derzeit häufig zu voll“, sagt Betreiberin Aneta D’Onofrio. Wer nur schnell auf eine Currywurst ins Gasthaus kommen wolle, für den sei der Weg zum Testen nach Neustadt zu weit. Wie bei allen anderen Befragten seien ihr viele Weihnachtsreservierungen weggefallen – etwa 80 Prozent.

Ältere besonders verängstigt

Ferner bestehe ihre Kundschaft überwiegend aus älteren Leuten, die in dieser Situation besonders verängstigt seien und somit nicht mehr kämen, berichtet D’Onofrio. „Ich kann die Maßnahmen verstehen, aber ich sehe das als einen Lockdown durch die Hintertür.“ Die geplante Silvesterfeier wird sie wohl absagen: „Was für eine Feier wäre das, wenn man dort nicht tanzen darf?“

„Wir müssen weitermachen“

Stephan Iseke, Betreiber des IsyGoing, verzeichnet bereits jetzt 50 Prozent weniger Buchungen zu Weihnachten. Quelle: Mirko Bartels (Archiv)

IsyGoing-Betreiber Iseke geht es wie seinen Kolleginnen und Kollegen. Etwa 50 Prozent seiner gebuchten Weihnachtsfeiern seien abgesagt. Durch das wegbrechende Weihnachtsgeschäft gingen die Einnahmen verloren, die als Puffer für das oft eher magere erste Quartal dienten. Er und alle anderen Betreiberinnen und Betreiber setzen derzeit auf Abholservices als Notlösung. Obwohl er die Situation „sehr negativ“ sehe, betont Iseke: „Wir müssen weitermachen. Vielleicht ist es am Ende nur halb so schlimm?“

Absagen kein Einzelphänomen

Die Berichte der Neustädter decken sich mit einer Umfrage, die der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga) in Niedersachsen Ende November durchgeführt hat. Dort berichteten knapp 77 Prozent der Unternehmerinnen und Unternehmer des Gastgewerbes, dass sie coronabedingte Absagen von Weihnachtsfeiern verkraften mussten. Als Hauptgrund wurde die aktuelle Infektionslage genannt.

Von Alexander Plöger