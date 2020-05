Neustadt

Thomas Iseke möchte seinem Leben noch mal eine andere berufliche Richtung geben. „Wenn ich es nicht jetzt anpacke, dann bin ich zu alt, um neu durchzustarten“, mutmaßt der 56-Jährige. Der Neustädter ist Betriebswirt und Gastwirt, doch aus der hauptberuflichen Bewirtung möchte er perspektivisch aussteigen und frei sein, obwohl er wirtschaftlich erfolgreich ist.

Stephan Iseke übernimmt das Haus

Die Fans des Restaurants Tandem hatten es schon geahnt. Am letzten Öffnungstag vor der coronabedingten Zwangsschließung im März kamen Gäste im Obergeschoss vor lauter Betrieb kaum durch den Mittelgang. „Wir haben nach der Schließungsanordnung sofort auf Lieferdienst umgestellt, und das lief prima“, berichtet Hauseigentümer und Tandem-Wirt Iseke. An manchen Sonntagen machte er mit dem Außer-Haus-Verkauf mehr Umsatz als zu den regulären Öffnungszeiten des Restaurants.

Thomas Iseke ist Gastwirt mit Hang zum Wassersport Quelle: privat

Zukünftig könne man die Räumlichkeiten und auch ihn buchen, aber als Präsenzbetrieb will er das Restaurant Tandem nicht mehr regelmäßig öffnen. Das Fachwerkhaus mit dem Giebel aus Glasfenstern will er im kommenden Monat verkaufen, das ISYgoing im Erdgeschoss wird bleiben. Denn das Haus bleibt in Familienbesitz, Bruder Stephan Iseke möchte es mit einem Investor erwerben.

Marode Scheune 1982 saniert

An der rund 40-jährigen Gastronomiegeschichte des Fachwerkgebäudes haben verschiedene Isekes mitgeschrieben. Wilfried, Vater von Thomas und Stephan, war es, der mit seinen Geschäftspartnern Thomas und Elke Plume die marode historische Scheune an der Landwehr im Jahr 1981 sanierte. Mit der Kneipe im Erdgeschoss und dem Restaurant darüber entwickelten sie ihr gastronomisches Tandem, nach dem das Haus benannt ist. Die Kneipe im Parterre war von 1985 bis 2003 durchgehend verpachtet. Am 21 Meter langen Tresen im Erdgeschoss drängelten sich Gäste und tranken ihr Pils, zum Beispiel bei Bernd Klamann, dem Bruder von Musiker Dete Klamann.

Dominic Herbst (links) und Stephan Iseke mischen im ISYGoing Politik und Musik. Quelle: privat

Mit Pfannengerichte erfolgreich

Den Anfang im Restaurant machte Leonard Falkenberg mit gehobener französische Küche. La Cuisine hieß der Feinschmeckertempel im Obergeschoss, der grandiose Menüs bot, aber nicht genug zahlende Gäste lockte. Erst der kulinarische Schwenk zu Pfannengerichten sorgte für klingelnde Kassen. Klassiker wie Zwiebelberg und Tandem-Pfanne stehen seit bald vier Jahrzehnten auf der Karte – und zwar „nicht, weil mir nichts anderes einfallen würde, sondern, weil es so gern bestellt wird“, versichert Thomas Iseke.

Neben Schule und später Studium jobbte er hinter der Theke und in der Küche. Von Anfang an dabei: Mechthild, damals Liedtke, heute Iseke. Gastronomie wird zum dominierenden Lebensinhalt des Paares, das zwei Söhne bekommt, Wassersport liebt und sich von spanischer Lebensart inspirieren lässt. Als La Cabana, was übersetzt die Hütte heißt, erfrischten sie ab Pfingsten 2003 die Lokalität im Erdgeschoss als Cocktail- und Tapasbar.

Das Tandem ist regelmäßig gut besucht. Quelle: Thomas Iseke

Leichtfüßiger Stil kommt gut an

Das Paar ist offen für neue Ideen. Isekes entwickeln ein Geschäft für Surferkleidung in Neustadts Lindenstraße, übernehmen 2010 für ein Jahr die Gastronomie in Mardorfs Weißer Düne und planen ein Feriendorf am Nordufer, doch ein anderer Gastronom bekommt den Zuschlag. Das Tandem wird immer mal wieder verpachtet. Doch keiner ist erfolgreich. Es sei denn, er ist ein Iseke.

Und so kommt Stephan, der 20 Jahre jüngere Bruder von Thomas, ins Spiel. Auch er hat mit seinem Master für Umwelttechnik ein abgeschlossenes Studium und beweist Gefühl für sich wandelnde Ansprüche. „Mein Bruder geht das leichtfüßiger an“, sagt Thomas Iseke. Da passt es, dass er das La Cabana 2018 übernahm und in ISYgoing umbenannte. Inzwischen hängt ein sportliches Herrenrad am Giebel – anstelle des alten, weiß gestrichenen Tandems.

Treffpunkt Ahnsförth 1 bleibt bestehen

Für die Besucher, die den Heiligabend traditionell am Ahnsförth 1 ausklingen lassen, geht es also weiter. Auch Klassentreffen, Frauenfrühstück und viele andere Aktionen bleiben möglich – sobald sie wieder erlaubt sind. „Mancher hat hier Taufe, Konfirmation, Hochzeit und dann wieder die Taufe seiner Kinder gefeiert“, sagt Thomas Iseke. Eigentlich jeder Neustädter hat eigene biografische Verbindungen zu dem Haus. Auch Bürgermeister Dominic Herbst hat dort mal als DJ für Stimmung gesorgt.

Wie schon sein Vater und älterer Bruder steckt derweil Stephan Iseke voller Ideen. Im Sommer 2019 feierte sein City Beach am Schloss Landestrost Premiere – damit schloss sich ein Kreis. Die historische Fachwerkscheune stand bis 1905 gleich in der Nähe, dann zog sie vom Schloss an die Landwehr, wo sie seit 1981 für gastronomische Inspirationen steht.

Von Patricia Chadde