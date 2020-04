Neustadt

Viel Leid haben auch in Neustadt die letzten Kriegstage gebracht. Als britische Fallschirmjäger auf ihrem Einmarsch in die Kernstadt am Abend des 7. April 1945 die Löwenbrücke passierten, zerriss eine Bombe das Bauwerk. Dabei verloren mindestens 24 der Soldaten ihr Leben – in manchen Berichten ist von 28 die Rede. Anwohnerin Erika Najork und ihre Tochter Ursula bargen zahlreiche Verletzte, holten sie in ihr Haus und versuchten, sie zu versorgen. Überliefert ist auch, dass Najork für die Sterbenden am Klavier „Those Evening Bells“ spielte. Nach Erika Najork ist in Neustadt eine Straße benannt, in ihrem Haus ist jetzt der Löwenkeller untergebracht.

Angehörige der getöteten Soldaten wollten zur Feier kommen

Ein Gedenkstein an der Suttorfer Straße erinnert an die getöteten britischen Soldaten. Quelle: Kathrin Götze (Archiv)

Regelmäßig tauschten seit etwa 1955 Deutsche und Briten Versöhnungsbesuche aus und gedachten der Toten. Zum Jahrestag des Kriegsendes in Neustadt und dem 75. Jahrestag nach Sprengung der Löwenbrücke am 7. April hatte Dirk Kemmerich von der Reservistenkameradschaft Neustadt auch eine würdige Gedenkfeier geplant – Stadt, Museumsverein, Kirche und Fliegerhorst sollten eingebunden sein. Zum Treffen am Mahnmal an der Suttorfer Straße hatten sich auch Angehörige der britischen Soldaten angekündigt, die bei der Sprengung ihr Leben verloren, wie Organisator Kemmerich berichtet.

Wegen des Coronavirus musste die Veranstaltung nun abgesagt werden. „Ich hoffe, wir werden irgendwann einen Termin finden, um dieses Gedenken nachzuholen und gemeinsam vor den Schrecken eines Krieges zu warnen“, sagt Kemmerich.

