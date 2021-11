Neustadt

Gedenkfeiern zum Volkstrauertag sind in vielen Dörfern Neustadts in Vorbereitung. Eine zentrale Gedenkveranstaltung beginnt am Sonntag, 14. November, um 10 Uhr in Neustadts Liebfrauenkirche. Die Kirchengemeinde, der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge und die Reservistenkameradschaft Neustadt laden zu Gedenkfeier und Gottesdienst für 10 Uhr ein. Zunächst werden ein Kranz am Gefallenenbuch in der Kirche niedergelegt, und es wird das Totengedenken verlesen. Im Gottesdienst, in dem die derzeit in der Kirche aufgebaute Ausstellung „Frieden geht anders“ stehen wird, predigt Regionalbischöfin Petra Bahr.

Die Feuerwehr und die Kyffhäuserkameradschaft Basse laden zum Gottesdienst zum Volkstrauertag in die Basser Kirche ein. Der Gottesdienst mit Kranzniederlegung beginnt um 10.3o Uhr, Treffen der Vereine in Uniform ist um 10.15 Uhr am Gemeindehaus. Im Anschluss an die Feier treffen sich beide Vereine zum Wurstessen im Gemeindehaus wieder. Bitte die Maske nicht vergessen, es gilt die 3 G- Regelung.

In Bordenau schließt sich an den um 10 Uhr in der St.-Thomas-Kirche beginnenden Gottesdienst eine Kranzniederlegung am Ehrenmal an, gestaltet von „Unser Dorf liest“.

Die Gedenkfeier am Ehrenmal in Borstel ist hingegen von der Soldatenkameradschaft des Dorfes abgesagt worden.

In Eilvese beginnt um 9.30 Uhr ein Gottesdienst mit dem Posaunenchor.

In Empede beginnt um 14 Uhr eine Andacht mit Kranzniederlegung am Ehrenmal mit Pastorin Christina Norzel-Weiß, Bläsern und Ortsratsvertreter Torsten Lühring.

Die Gedenkfeier in Hagen beginnt mit dem Gottesdienst in der in der evangelischen Kirche um 11 Uhr. Unmittelbar im Anschluss, gegen 11.40 Uhr, geht die Feier am nahen Mahnmal weiter. Der Posaunenchor Eilvese-Hagen macht Musik, Vertreter der Patenkompanie aus Luttmersen nehmen ebenfalls teil. Heinz Busse hat wie in den Vorjahren eindrucksvolle persönliche Texte zu Einzelschicksalen erarbeitet, Konfirmandinnen und Konfirmanden werden sie vortragen.

In Helstorf kommen Dorfgemeinschaft, Vereine und Bundeswehrvertreter zum Gottesdienst mit Kranzniederlegung, um 10 Uhr an der Kirche. Im Anschluss gibt es Zwiebelkuchen, je nach Wetterlage in der Kirche oder draußen.

In Mardorf beginnt die Kranzniederlegung um 11 Uhr am Ehrenmal, Hinterm Dorf, im Anschluss gibt es eine Andacht in der Christuskapelle.

In Mariensee beginnt um 10 Uhr ein Gottesdienst vor der Klosterkirche, anschließend wird ein Kranz am Ehrenmal niedergelegt. Pastorin Christina Norzel-Weiß hält die Andacht, Ortsbürgermeister Ulrich Baulain spricht das Totengedenken, dazu spielt der Bläserchor. Bundeswehr und örtliche Vereine sind ebenfalls vertreten.

In Niedernstöcken beginnt die Feier mit einer Kranzniederlegung auf dem Friedhof um 9.30 Uhr. Den Gedenkgottesdienst in der Kirche ab 10 Uhr leitet Pastor Jan Mondorf.

Ein ökumenischer Gottesdienst in der katholischen Kirche ist in Poggenhagen geplant. Den Gottesdienst ab 11 Uhr untermalen der Männergesangverein Poggenhagen und die Band Cusic musikalisch. Im Anschluss wird ein Kranz auf dem Friedhof niedergelegt. Corona-bedingt bitten die Veranstalter um Anmeldungen im Pfarrbüro, Telefon (05032) 3385, oder ab Freitagnachmittag beim Gottesdienst- und Beerdigungsleiter Jan-Patrique Ellermann, Telefon (01520) 8941083.

In Rodewald beginnen die Gedenkfeiern um 9.45 Uhr mit einer Kranzniederlegung am Denkmal auf dem Friedhof. Um 10.15 Uhr schließt sich in der Kirche der Gottesdienst an.

In Schneeren beginnt die Gedenkstunde um 10 Uhr am Denkmal des Friedhofes. Die Vereine und Verbände treffen sich um 9.30 Uhr am Gasthaus Asche. Nach der Gedenkstunde, gegen 10.20 Uhr, hält Pastor Friedrich Kanjahn eine Andacht in der Friedhofskapelle.

In Suttorf ist ab 14 Uhr Kranzniederlegung am Denkmal, Schulstraße, anschließend leitet Pastor Jan Mondorf eine Andacht in der St.-Vitus-Kapelle.

Die Andacht mit Kranzniederlegung am Ehrenmal in Wulfelade beginnt um 15 Uhr, es sprechen Pastorin Christina Norzel-Weiß und Reinhard Scharnhorst von der Dorfgemeinschaft, und die Bläser spielen.

Von Beate Ney-Janßen und Kathrin Götze