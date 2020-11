Neustadt

An die Verfolgung, Vertreibung und Ermordung der Juden Neustadts will der Arbeitskreis Regionalgeschichte am Sonntag, 8. November, erinnern. Treffpunkt ist um 11.30 Uhr zunächst der ehemalige Standort der Synagoge in der Mittelstraße. Die Gedenkveranstaltung angesichts des Jahrestages der Pogromnacht beginnt um 12 Uhr am Mahnmal für die Neustädter Opfer der Judenverfolgung „Zwischen den Brücken“.

Wie in vielen anderen Städten Deutschlands, ist auch in Neustadt in der Nacht vom 9. auf den 10. November 1938 schwerstes Unrecht an der jüdischen Bevölkerung begangen worden. Die Synagoge wurde zerstört, jüdische Kulturgegenstände zwischen den Leinebrücken verbrannt. Vier jüdische Männer nahmen die Neustädter Nationalsozialisten in „Schutzhaft“ und deportierten sie ins Konzentrationslager Buchenwald.

Am Mahnmal werden neben einem Vertreter des Arbeitskreises auch Neustadts stellvertretende Bürgermeisterin Ute Lamla, Superintendent Michael Hagen und sowie der katholische Diakon Claus Crone sprechen.

Ansprachen per Megafon – wegen des Abstands

Ein Hygienekonzept ist für die Veranstaltung ausgearbeitet. Besucher werden gebeten, Masken zu tragen und zwei Meter Abstand zueinander zu halten. Die Ansprachen werden per Megafon verstärkt.

Von Beate Ney-Janßen