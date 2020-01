Steimbke

Was tun, wenn man plötzlich im Besitz von einer Million Euro in einem Koffer ist, weil der Koffer vertauscht wurde? Ehrliche Menschen würden zur Polizei gehen – nicht aber Henry Pekmöller. Der nimmt das Geld und will ein neues Leben beginnen. Pekmöller, gespielt von Steffen Gazioch, ist die Hauptfigur in dem Stück „Geld verdarvt den Charakter“, das die achtköpfige Theatergruppe Preciosa Rodewald auf die Bühne im Hotel Zur Post gebracht hat.

Viele Zuschauer haben am Sonnabend die Premiere des Dreiakters verfolgt. Das Stück stammt aus der Feder des englischen Autors Ray Cooney. Preciosa Rodewald hat sich für die plattdeutsche Version entschieden – und das Publikum mit Humor und Spielfreude überzeugt.

Von Pekmöllers Neustart ist seine resolute Ehefrau Anne ( Maren Schindler) nicht begeistert. Sie versucht, den Plan zu durchkreuzen und lädt Gäste (gespielt von Anja Benthin und Henning Knop) zum Essen ein. Plötzlich tauchen Polizisten auf, die Henry beschatten und sich dabei als ziemlich bestechlich zeigen.

Ungünstige Zufälle und Lügen

Für ein weiteres Verwirrspiel sorgt die Kommissarin Schlüter ( Sylke Bartels) die Ehefrau Pekmöller die Nachricht überbringt, ihr Mann Henry sei tot aus der Leine in Hannover geborgen worden – man habe seinen Aktenkoffer gefunden. Die Ehefrau kann das nicht glauben, denn ihr geliebter Ehemann ist natürlich nicht gestorben und nach wie vor überglücklich über den großen Geldsegen. Sie gibt gegenüber der Polizei an, dass es sich um seinen Bruder Freddy handeln müsse.

Szene für Szene verstrickt sich das Stück immer mehr in ungünstige Zufälle und Lügen. Als zum guten Schluss ein gewisser Herr Aktovka (Alexander Tripus) bei den Pekmöllers eintrifft und seinen Geldkoffer wieder zurückhaben will, wird deutlich, dass Geld den Charakter verderben kann.

Die acht Darsteller agierten mit hohem schauspielerischen Talent. Jeder einzelne brillierte in seiner Rolle und ließ zuweilen vergessen, dass es sich um Laien handelt. Souffleuse war Annegret Krumwiede. Für die Kostüme des Ensembles war Anette Bergmann verantwortlich.

Info: Weitere Vorstellungen der turbulenten Komödie „Geld verdarvt den Charakter“ gibt es im Hotel Zur Post, Stöckser Straße 4, in Steimbke ( Landkreis Nienburg) am Sonnabend, 18. Januar, ab 20 Uhr. Dazu erwartet die Besucher ein Schnitzelbüfett. An den Sonntagen, 19. und 26. Januar, beginnen die Aufführungen um 11.30 Uhr. Dazu ist ein Frühstück geplant. Nachmittags treten die Schauspieler am Sonnabend, 25. Januar, um 15 Uhr auf. Dann gibt es für die Besucher Kaffee und Kuchen. Für Sonnabend, 1. Februar, ab 20 Uhr ist eine weitere Vorstellung im Theater auf dem Hornwerk, Kirchplatz 4, in Nienburg geplant.

Von Bernd Andermannund Linda Tonn