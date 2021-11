Helstorf

Gäste beim Adventsflohmarkt in Helstorfs Gemeindehaus, Brückenstraße 13, können am Sonntag, 28. November, 10 bis 17.30 Uhr, eine gute Sache unterstützen. Zusätzlich zum Flohmarkt wird es ab 14 Uhr im Lichter-Carport Getränke, Gegrilltes, Fischbrötchen und Kuchen geben. Der Erlös der Veranstaltung wird erneut einem Krankenhaus in Äthiopien gespendet.

Dekoration für Weihnachten von Krippenfiguren über Engel bis hin zu Weihnachtskugeln stellen Ingrid Kober und Ruth Meier zusammen, um sie in der ehemaligen Pastorenwohnung zum Verkauf anzubieten. Im vergangenen Jahr fiel der Flohmarkt aus, jetzt haben sie bereits viele Spenden gesammelt und nehmen noch mehr entgegen.

Flohmarktspenden werden auch abgeholt

Wer zu viel der Dekoration im Keller oder auf dem Dachboden lagert, kann noch bis Donnerstag, 25. November, bei Familie Kober, Tannenweg 15 in Helstorf, an der Tür klingeln und seine Gaben für den Adventsmarkt abgeben. Für größere Mengen bietet Hans-Jürgen Kober sogar einen Abholservice an, der unter Telefon (05072) 7412 geordert werden kann.

Von Beate Ney-Janßen