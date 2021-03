Neustädter Land

„Aus allen Wolken gefallen“ seien die Verantwortlichen in den Kirchen nach dem Bund-Länder-Beschluss, die Ostergottesdienste möglichst ausfallen zu lassen, sagt Markus Buchholz, Pressesprecher des Kirchenkreises Neustadt-Wunstorf. „Es stieß auf viel Unverständnis, da nach der Absage der Ostergottesdienste im vergangenen Jahr sehr gute Erfahrungen mit Hygienekonzepten in den Gottesdiensten gesammelt wurden“, sagt Superintendent Michael Hagen. Viele Kirchengemeinden haben seitdem umgeplant. In Neustadt wird zweigleisig gefahren: außer Präsenzgottesdiensten – die nun grundsätzlich wieder möglich sind – haben die Gemeinden alternative Angebote.

Kurzandachten vom Treckeranhänger

Die Kirchengemeinde Helstorf hat bis Ostern verschiedene Konzepte. Die Gottesdienste entfallen, stattdessen sind die Kirche und auch die Kapelle in Abbensen aber am Karfreitag von 15 bis 16 Uhr und am Ostersonntag von 10 bis 11 Uhr geöffnet. Dann erklingt auch Orgelmusik.

Am Ostermontag wird es Kurzgottesdienste in allen Dörfern der Gemeinde geben. Mit Trecker und Anhänger werden die Dörfer bereist. Start ist um 10 Uhr am Transformator in Luttmersen. Weiter geht es um 11 Uhr am Dorfgemeinschaftshaus in Abbensen, um 12 Uhr am Dorfgemeinschaftshaus in Duden/Rodenbostel und um 13 Uhr an der Wassermühle in Vesbeck. Der letzte Stopp des Gottesdiensttreckers ist für 14 Uhr am alten Spritzenhaus in Warmeloh geplant.

Autogottesdienst am Ostermontag in Esperke

Einen Autogottesdienst gibt es am Ostermontag, 5. April, 11.15 Uhr, am Schafstall in Esperke. Anmeldungen hierzu nehmen Jens Ostrominski-Gardlo, Telefon (0157) 34724688, sowie Gundis Holzbrecher, Telefon (0151) 41244080 an.

So ähnlich wird es in Esperke wieder aussehen: Pastor Jan Mondorf beim Weihnachts- Autogottesdienst vor dem Schafstall. Die Zuhörer sitzen gut geschützt in ihren Fahrzeugen. Quelle: Jens-Ostrominski-Gardlo

Otternhagen, Hagen und Dudensen senden und grüßen

Die Johannesgemeinde in Otternhagen sowie die Jakobusgemeinde in Hagen und die Ursulagemeinde in Dudensen laden zu digitalen Ostergottesdiensten ein. Pastorin Ulrike Dörries-Birkholz gestaltet zusammen mit Pastor Dirk Heuer einen Zoom-Gottesdienst (per Videokonferenz) am Ostersonntag um 10 Uhr. Die musikalische Begleitung übernimmt Jonathan Hager. Teilnahmelinks finden sich auf den Homepages www.kircheotternhagen.de sowie kirche-hagen-dudensen.gottesdienst-besuchen.de.

Am Ostersonntag steht Pastorin Dörries-Birkholz von 14 bis 15 Uhr vor der Johanneskirche für persönliche Gespräche und den Ostersegen bereit. Vor der Hagener Kirche wartet zur selben Zeit Dirk Heuer. Gespräche und Segen in Dudensen sind für Ostermontag, 5. April, 14 bis 15 Uhr, angekündigt.

Im Mühlenfelder Land ist außerdem eine Bläsergruppe unterwegs, um Osterstimmung unter die Leute zu bringen. Wo die Musikerinnen und Musiker im Einzelnen spielen, ist eine Überraschung.

Gottesdienste am Karfreitag und Sonntag in der Klosterkirche

In der geräumigen Klosterkirche Mariensee bittet die Gemeinde wie gewohnt zum Gottesdienst, und zwar am Karfreitag und am Ostersonntag jeweils ab 10 Uhr. Dabei gelten die bekannten Abstands- und Hygieneregeln. Für die Teilnahme ist eine Anmeldung erforderlich. Diese kann per E-Mail an KG.Mariensee@evlka.de sowie per Telefon unter der Nummer (05034) 393 erfolgen.

Die Klosterkirche Mariensee ist so groß, dass einige Besucher während des Palmsonntagsgottesdienstes Platz finden. Quelle: Patricia Chadde

Kein Tisch-Abendmahl in Bordenau und Poggenhagen

Wegen der Corona-Beschränkungen fällt das Tisch-Abendmahl in der Gesamtkirchengemeinde Bordenau-Poggenhagen in diesem Jahr aus, wie Pastorin Alida-Bernadette Weinert mitteilt. Geplant sind aber Gottesdienste für Karfreitag ab 10 Uhr in Bordenau, ab 15 Uhr in Poggenhagen, Ostersonntag, 10 Uhr, in Bordenau und Ostermontag, 10 Uhr, in Poggenhagen. Wer die Gottesdienste besuchen möchte, wird gebeten, sich vorher anzumelden per E-Mail an Kg.bordenau-poggenhagen@evlka.de.

Gottesdienste in Mandelsloh nur über den Gartenzaun

Mandelslohs St. Osdag-Gemeinde hat angesichts der aktuellen Entwicklungen sämtliche Präsenzgottesdienste abgesagt – auch jene, die im Freien geplant waren. Kirche und Ostergarten sollen aber weiterhin zugängig bleiben, und gedruckte Andachten liegen in der Kirche aus. Wer mag, kann sich weiterhin für eine Andacht über den Gartenzaun an Pastor Christian Steinmeier unter Telefon (05072) 334 wenden. An weiteren Aktionen wie einem Auftritt des Posaunenchors, an Ostergrüßen und Osterwasser, arbeitet die Gemeinde noch. Informationen sollen nachgereicht werden.

Bereits im Januar hat Mandelslohs Pastor Christian Steinmeier Hausbesuche gemacht: Hier berichtet er Familie Fricke in Mandelsloh aus der Bibel. Quelle: privat

Ostern in Eilvese und Basse nur digital

Auch die Kirchengemeinde Eilvese hat abgespeckt und alle Präsenzgottesdienste abgesagt. Übrig bleiben zwei digitale Formate: Das Tischabendmahl am Donnerstag, 1. April, 19 Uhr, sowie die FrühstücksKinderKirche am Ostersonntag, 10 Uhr. Anmeldungen dazu werden per Telefon unter der Nummer (05034) 1628 sowie online unter https://kirche-eilvese.gottesdienst-besuchen.de angenommen. Das Kirchspiel Basse will auf seiner Homepage www.kirchspiel-basse.de eine Andacht zum Karfreitag veröffentlichen.

Radiogottesdienst und Telefonandachten als Alternativen

Darüber hinaus sendet Meer Radio auf UKW 88.0 am Ostersonntag, 10 Uhr, einen Radiogottesdienst. Und unter der Rufnummer (05031) 5194761 sind Telefonandachten abrufbar.

Von Kathrin Götze