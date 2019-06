Neustadt Neustadt Stadtgeschichte: Schacht Adolfsglück brachte Geld in Neustadts Norden Kalibergwerk Adolfsglück und Hopes Bahnhof waren auch für Menschen aus Neustadts Norden wichtig. Eine Infoschrift und ein Gedenkstein sollen an die gemeinsame Geschichte erinnern.

Nina und Holger Thumann (von links), Artur Minke und Erich Kassebeer stehen an der Lore, die an die Kaliförderung am Schacht Adolfsglück erinnert Quelle: Patricia Chadde