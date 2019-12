Mandelsloh

Sie haben seit Oktober fleißig geprobt, am Sonntag war es Zeit für eine Generalprobe: Die Krippenspielkinder von St. Osdag in Mandelsloh haben mit einer Aufführung im Pflegeheim von Curata weihnachtliche Stimmung bei den Senioren verbreitet. Begleitet von der Anfängergruppe des Mandelsloher Flötenchores haben kleine Engel, Könige, allerlei Tiere, Hirten und natürlich Maria und Josef die biblische Geburtsgeschichte Jesu Christi bei der Feier zum vierten Advent den Bewohnern des Pflegeheims vorgeführt.

Manches Kind steht zum ersten Mal vor Publikum

Initiatorin Silvia Engelke freute sich, eine weihnachtliche Stimmung in das Pflegeheim tragen zu können: „Die Kinder haben ihr Bestes gegeben, so dass sie für ihren Auftritt an Heiligabend in der großen St.-Osdag-Kirche hervorragend vorbereitet sind. Es ist für die drei bis- zehnjährigen Kinder eine gute Übung vor Zuschauern zu musizieren, zu singen und zu spielen“, sagt sie. Das Ensemble besteht aus rund 20 Kindern, von denen manches auch bei der letzten Probe noch vom Lampenfieber geplagt wurde.

Zur Aufführung bringen die kleinen Protagonisten ihr Krippenspiel am Dienstag, 24. Dezember, um 14.30 Uhr, beim Gottesdienst in der St.-Osdag-Kirche in Mandelsloh – wie viele weitere Gruppen im Neustädter Land.

Von Mirko Bartels