Hagen

Anteilseigner der Raiffeisen-Volksbank Neustadt können sich in diesem Jahr über eine Dividende von 4 Prozent freuen. Im Corona-Jahr 2020 erwirtschaftete die Bank einen Jahresüberschuss von rund 316.000 Euro. Das entspricht in etwa dem Niveau der Jahre zuvor.

Seit 2016 verzeichnet die Genossenschaftsbank einen Anstieg der Bilanzsumme um etwa 27 Prozent auf rund 130.000 Euro im Jahr 2020. „Das ist Beleg unserer guten Arbeit und deutet darauf hin, dass sich die örtliche Wirtschaft und Beschäftigungslage positiv weiterentwickeln“, sagte Bankvorstand Frank Hahn. 2019 hatte keine Dividende ausgezahlt werden können, die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) hatte den Auszahlungsstopp angesichts der akuten Krisen bestimmt.

Auswirkung der Schließungen

„Kreditnehmer freuen sich weiter über günstige Zinsen“: Frank Hahn, Vorstand der Raiffeisen-Volksbank Neustadt Quelle: Mario Moers

Einen leichten Rückgang verzeichnet die Raiffeisen-Volksbank bei ihren Mitgliedern. Einem Rückgang von 87 Anteilseignern standen 2020 57 Neuzugänge gegenüber. Insgesamt sind es nun 1753 Mitglieder. Sie können, dem Prinzip der Genossenschaftsbank entsprechend, durch den Kauf von Anteilen ihre Stimme geltend machen.

In der Generalversammlung hörten sich die Mitglieder den Jahresbericht zunächst kommentarlos an, um dann Fragen zu stellen. Kritisch erkundigte sich Henning Gode bei Bankvorstand Hahn nach den Auswirkungen der jüngsten Filialschließungen, etwa in Schneeren, der Kernstadt und Eilvese. „Das Fehlen von Servicestellen wirkt sich doch sicher ungünstig auf die Mitgliederentwicklung aus“, bemerkte Gode. Große Auswirkungen seien nicht spürbar, entgegnete ihm Hahn. Eine Kundenbefragung habe vielmehr bestätigt, dass 59 Prozent der eigenen Kunden seit Beginn der Pandemie nur noch selten bis gar nicht ihre Filiale aufsuchten. Weiterhin würden sich 48 Prozent der Kunden wünschen, noch mehr mit der Karte zahlen zu können. „Die Besuche in den Geschäftsstellen gehen weiter zurück“, so Hahn. Gleichwohl habe man auch festgestellt, dass ein Viertel der Kunden noch nicht über ausreichend digitales Wissen verfüge, um alle Angebote selbstständig zu nutzen. Um in diesen Fällen helfen zu können, wurden in den Filialen in Hagen und Mariensee zusätzliche Tablets und Bildschirme angeschafft.

Blick in die Zukunft

Gilbert Herzig wurde in der Generalversammlung erneut zum Vorsitzenden des Aufsichtsrats der Raiffeisen-Volksbank Neustadt gewählt. Quelle: Mario Moers

Positive Entwicklungen verspricht sich die Raiffeisen-Volksbank in diesem und nächstem Jahr, etwa mit der Vermarktung von insgesamt 54 Bauplätzen im Hagener Neubaugebiet Vor dem Linnenbalken. „Wir hoffen, zum Jahresende mit der Vermarktung starten zu können, die Liste der Interessenten ist lang“, so Hahn. Perspektivisch erhofft sich die Bank, auch von der geplanten Erweiterung des Gewerbegebiets Ost in Neustadt zu profitieren. Dort sollen sowohl Industrie als auch Handwerk Platz finden. Als einen treibenden und wesentlichen Standortvorteil sieht Hahn den laufenden, flächendeckenden Ausbau des Glasfasernetzes durch den kommunalen Anbieter Rasannnt. „Das ist ein ganz wesentlicher Faktor, um hier Arbeitsplätze zu schaffen“, so Hahn.

Gratisbäume für Mitglieder

Als Ersatz für die ausgefallene Feier zum 100-jährigen Bestehen im Vorjahr verschenkt die Raiffeisen-Volksbank Obstbäume an ihre Mitglieder. Diese können sich ab Montag, 21. Juni, in den Filialen einen Gutschein abholen. Damit bekommen sie im Gartencenter Wassermann einen Obstbaum samt allem, was zum Einpflanzen benötigt wird. „100 Jahre, 100 Bäume“ ist der Titel der Aktion. „Wenn die Nachfrage groß ist, legen wir auch noch Bäume oben drauf“, so Hahn.

Von Mario Moers