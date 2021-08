Esperke

Georg Jendritza ist tot. Am 12. August starb der so überaus vielseitig aufgestellte Landwirt, Funktionsträger und Kommunalpolitiker im Alter von 93 Jahren – rund drei Jahrzehnte, nachdem er sich aus seinem wichtigsten politischen Amt zurückgezogen hatte. Und doch ist er mit seiner Arbeit in eben diesem Amt in Neustadt unvergessen.

Jendritza war von 1974 bis 1991 Fraktionsvorsitzender der CDU im Rat der Stadt. Es war die Gründerzeit dieser neuen Kommune, die 1974 aus 33 bis dato eigenständigen Gemeinden gebildet worden war – gegen den Widerstand vieler Vertreter dieser Dörfer.

Fusion der Kreisstadt mit den Dörfern als Lebensaufgabe

Jendritza trat an, das Beste aus der Situation zu machen. Er selbst sprach von einer „Lebensaufgabe“, die so unterschiedlich strukturierten und weit verteilten Dörfer mit der vormaligen Kreisstadt Neustadt zusammenzuführen. Sein Wort von der „guten Stube“, zu der die Kernstadt als Zentrum ausgestattet werden müsse, traf auf wenig Begeisterung in den zu Stadtteilen degradierten einst so stolzen Gemeinden.

Was deren Wünsche betraf, musste der Rat „vielfach mit Nein verkaufen“, schreibt Jendritza in seinen Lebenserinnerungen, und dennoch habe er selbst von Wahl zu Wahl mehr Stimmen bekommen. So zahlte sich seine Gradlinigkeit und Zielstrebigkeit aus, die ihn vor allem im Zusammenspiel mit Stadtdirektor Felix Rohde und Bürgermeister Henry Hahn zum wichtigsten Macher der neuen Kommune werden ließ.

Aus seiner eigenen Biografie machte Jendritza nie ein Hehl. 1927 in Schlesien geboren, brach für den 18-Jährigen am Kriegsende eine Welt zusammen. Erst ein „alter Feldwebel“, so erinnerte er sich, habe ihn wachgerüttelt: „Du hast auf das falsche Pferd gesetzt, aber den Krieg überlebt. Nun mach was aus deinem Leben.“ Jendritza hat was daraus gemacht. Am 19. August wird er in Esperke beigesetzt.

Von Dirk von Werder