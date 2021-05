Neustadt

Für die Geschäftsleute in Neustadts Innenstadt bedeutet die auf Bundesebene beschlossene Corona-Notbremse, dass sie nun wieder Kunden auch zum Stöbern empfangen können. Dafür sind allerdings frische Corona-Tests fällig, die unter Aufsicht erfolgen müssen. Wer nicht die schriftliche Bescheinigung aus dem Testzentrum vorzeigen kann, hat in etlichen Geschäften Neustadts die Gelegenheit, sich vor den Augen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu testen. In einer Videokonferenz mit der Wirtschaftsförderung haben sich einige Geschäftsleute aus der Innenstadt ausgetauscht, wie das neue Verfahren ankommt.

Wiedersehensfreude in Geschäften

Die erste Woche sei durchweg positiv gelaufen, sagte Anke Lawrenz, Inhaberin der Boutique My Escape. „Auf diese Weise kommen vor allem die langjährigen Stammkunden, aber dann auch mit fester Absicht, etwas zu kaufen“, sagte sie. Insgesamt sei der Stimmungspegel deutlich gestiegen. „Es ist ein Hoffnungsschimmer: Jetzt geht was voran“, sagte die Geschäftsfrau. Allerdings gebe es auch Stammkundinnen, die lieber beim alten Einkaufsmodell bleiben, bestellen und gepackte Taschen abholen, statt sich den Tests zu unterziehen.

Maggie Rusyniak von der Kinderboutique Klamotte sagt, sie habe nicht ganz so große Unterschiede in der Resonanz gespürt. Sie durfte ihre Baby- und Kleinkindabteilung bereits vorher öffnen, weil diese zum „täglichen Bedarf“ gerechnet wird. Sie berichtete, dass sie mit einigen Kollegen Ideen ausgearbeitet habe, um die Zugangsbarrieren niedrig zu halten. Daraus sei eben die Idee entstanden, an den Ladentüren Tische als kleine Teststation aufzubauen. Wer selbst einen Test mitbringe, bekomme einen Teil der Kosten bei einem Kauf verrechnet, sagte Rusyniak.

Zoom-Meeting mit der Wirtschaftsförderung (von links oben): Uwe Hemens, Jana Schadwinkel, Jens Ohlau, Manuela Wegner, Anke Lawrenz, Bjoern Penno und Maggie Rusyniak konferieren. Quelle: Screenshot: Kathrin Götze

Jens Ohlau vom gleichnamigen Modehaus berichtete, dass mit den neuen Regelungen auch eine Menge Fragen entstünden, die zu klären sich nicht immer ganz einfach gestaltet habe. So sei manchen Eltern nicht klar gewesen, ob sie ihre Kinder zum Einkaufen mitbringen dürften. Nach neuer Erkenntnis brauchen sogar Kinder unter 6 Jahren einen Test, wenn sie mit zum Friseur, ins Spielzeuggeschäft oder in die Boutique kommen. „Es war ein bisschen ärgerlich, dass wieder alles so kurzfristig entschieden wurde“, sagte Ohlau. Einmal mehr habe er die Mitarbeiterinnen übers Wochenende aus der Kurzarbeit holen müssen. „Sie waren aber spontan dabei und haben sich auch gefreut“, schilderte der Geschäftsmann.

Zum Umsatz habe er niedrige Erwartungen gehabt, die seien übertroffen worden. „Die Bons sind größer, allerdings kommen natürlich weniger Kunden als normalerweise.“ Die fühlten sich dann allerdings auch besonders gut bedient, weil sie von einer Verkäuferin durch den gesamten Besuch begleitet würden, wie beim VIP-Shopping.

Was die Terminabsprachen angeht, müssten die Kunden keine zu große Scheu haben, waren sich die Kaufleute einig. „Wir sind nicht ausgebucht, wie das vielleicht in Hannover passiert“, sagte Ohlau und ermutigt die Neustädter, gern auch mal spontan anzufragen. Und wenn dann noch mehr Kunden die Luca-App nutzten, könne man sich auch einen Teil der Listen sparen.

Enttäuschung im Friseursalon

Das rate sie auch den Kunden, die zum Termin bei ihr einen Test absolviert haben, sagte Friseurmeisterin Manuela Wegner. Sie gebe ihnen auch entsprechende Bescheinigungen mit. In ihrem Salon an der Wallstraße habe sie eigens die Kinderecke zum Testraum umfunktioniert, und eine eigene Kraft dafür schulen lassen. Die Friseure seien allerdings mit der neuen Testpflicht nun schlechter gestellt als vor der Notbremse. „Das spüren wir auch heftig“, sagte Wegner.

Manuela Wegner (links) ist traurig, dass die neue Testpflicht ihre Kundschaft abschreckt. Quelle: Mario Moers (Archiv)

Nach einem bombastischen März und einem ebenfalls guten April sei das Geschäft seit Anfang Mai um 60 Prozent eingebrochen. Die Testpflicht schrecke Kundinnen und Kunden merklich ab. „Ich kann mir vorstellen, dass es nicht so zu dem gewünschten Wohlfühlerlebnis passt, erst den Test zu machen, dann die ganze Zeit die FFP-2-Maske zu tragen“, sagte Wegner. Was ihr Sorgen mache, sei, dass auf diese Weise nun die Schwarzarbeit gefördert werde. „Viele holen sich jetzt vielleicht die Haarschneider nach Hause, und das geht wohl in die falsche Richtung.“ Friseurinnen und Friseure hätten viel in Hygienekonzepte investiert. „Wir sind todtraurig, dass wir so im Stich gelassen werden.“

Vorsichtiger Optimismus beim Gastwirt

Gastwirt Bjoern Penno ist nach wie vor aufs Außer-Haus-Geschäft seines Jedermann angewiesen. „Für uns hat sich erstmal noch nichts geändert“, sagte er. Neue Diskussionen über Öffnungsperspektiven zumindest für die Außengastronomie höben aber bei ihm und seinem Team auch die Stimmung. „Wir schalten wieder Stellenanzeigen, wollen die Restaurants wieder hochfahren“, sagte Penno. Allerdings sei es schwierig zu planen, wann man wieder einsteige. „So ein Restaurant hochzufahren und sich das Kühlhaus vollzupacken, das geht nicht so ganz spontan“, sagte er.

Von Kathrin Götze