Neustadt

Sie waren die „Lumpenkinder“: Hartmut Wagner und seine Geschwister galten nicht viel im Neustadt der Fünfzigerjahre. Selbst ihre Lehrer hätten sie häufig wie Aussätzige behandelt, berichten sie. Das schmerzte und schmerzt in der Erinnerung noch immer. Auch, wenn die Urenkel von Schrottsammler Paul Schulz dem Ersten mittlerweile längst ehrbare Mitbürger sind, wenn sie – wie Hartmut Wagner – als vielseitiger Unternehmer und Wertstoffprofi erfolgreich sind. Inzwischen stehen Schrott und Wiederverwertung auch deutlich höher im Kurs als einst: Wagner hat mit Glanzstücken aus seiner Schrottsammlung sogar kürzlich eine Ausstellung im Museum zur Stadtgeschichte bestückt.

Hartmut Wagner und Hans-Erich Hergt (von links) in der Sonderausstellung Schrott im Museum zur Stadtgeschichte Neustadt. Quelle: Mirko Bartels

Firmengeschichte reicht 150 Jahre zurück

Die Familien- und Firmengeschichte Schulz/ Wagner erstreckt sich über rund 150 Jahre, und sie ist auch ein Stück Stadtgeschichte Neustadts. Der frühere HAZ-Redakteur Dirk von Werder fasst sie gerade in einem Buch zusammen, das voraussichtlich noch in diesem Jahr veröffentlicht werden soll. Teile daraus wollen der Autor und Wagner-Tochter Juli bei einer ersten Lesung am Sonnabend, 29. Juni, 16 Uhr, auf der Wagner-Ranch Big Valley an der Nienburger Straße vorstellen.

Ein altes Firmenschild von Gründer Paul Schulz. Quelle: Dirk von Werder

Dabei geht es beispielsweise um den Firmengründer Paul Schulz: „Wer gut war im Umgang mit Schrott, wer ein Gespür dafür hatte, was verwertbar war und wer dieses dann mit Fleiß, Geschick und Ausdauer vom Rest trennte, der machte sein Geld. Paul Schulz war gut darin. Paul der Erste, Schrottsammler seit 1870. Gründer eines Unternehmens, das sich seitdem prächtig entwickelt – mittlerweile über zwei Zweige der Gründerfamilie in Neustadt und in Nienburg.“

Angehörige und Freunde arbeiten an Firmengeschichte mit

Seit fast einem Jahr treffen sich Angehörige, Freunde und Geschäftspartner der Familie Wagner regelmäßig mit dem Journalisten und Biografen, tragen Geschichten, Anekdoten und Bilder zusammen. Ziel der Lesung am 29. Juni soll auch sein, noch weitere Neustädter einzubinden, die Erinnerungen an die Leute „vom Platz“, dem alten Schrottplatz An der Eisenbahn, haben.

Heute kaum mehr vorstellbar: Auf dem Gelände wurden nicht nur alle Arten von Metallschrott angenommen und sortiert, sondern auch viele Abfälle tierischer Produktion: Knochen, Borsten, Rinder- und Ziegenfelle. „Altes Eisen, Lumpen, Knochen und Papier“, so heißt es im Lied der Lumpensammler, wurden angenommen und auf dem Platz gelagert. Kein Wunder, dass es dort bisweilen recht wüst aussah, dass es auch stank. Und dennoch: „Die Männer, die dort arbeiteten, hatten eine harte Schale, aber einen weichen Kern“, sagt Firmenchef Wagner.

Von Dirk von Werder und Kathrin Götze