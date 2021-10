Neustadt

In Neustadts Norden, nahe dem Auenland, entsteht ein neues Gewerbegebiet. Der Ortsrat legte am Mittwoch den Grundstein für die weiteren Planungen, indem er der Aufstellung eines Bebauungsplans einvernehmlich zustimmte. Konkret geht es um den Bereich östlich der Nienburger Straße, zwischen dem Feuerwehrzentrums im Norden und der Wohnbebauung unterhalb der Selbstpflücker-Blumenwiese im Süden. Das Gebiet umfasst auch einen gut besuchten Bolzplatz, eine Fläche, die eigentlich für ein neues Jugendhaus reserviert war, und die Big Valley Ranch. Eine Ausgangslage, die für die weitere Planung einiges an Diskussionspotenzial liefert.

Kein weiteres Einkaufszentrum

Das Selbstpflücker-Blumenfeld und die Kleingärten werden wohl dem Gewerbegebiet Moorgärten weichen müssen. Quelle: Mario Moers

Die wichtigste Information dürfte sein, dass in dem „Moorgärten“ genannten Gewerbegebiet kein neues Einkaufszentrum entstehen soll. „Das können Sie ausschließen“, sagt Sven Kanngießer, Geschäftsführer der Grundstücksentwicklungsgesellschaft Neustadt (GEG), die das Gebiet entwickelt. Das Einzelhandelskonzept der Stadt verbietet die Ansiedlung von Läden, die eine direkte Konkurrenz zur Innenstadt bedeuten würden. Dazu zählen etwa Lebensmittelgeschäfte, Drogerien oder Modeläden. „Wir können uns vorstellen, dass sich vielleicht medizinische Dienstleister ansiedeln, eine Bäckereikette hat auch Interesse signalisiert“, verrät Kanngießer. Vorstellbar seien auch gastronomische Angebote. Gemäß der im Einzelhandelskonzept erlaubten Sortimentsliste allerdings auch Läden für Tiernahrung, Fahrräder oder Matratzen, um nur einige Beispiele zu nennen.

„Das Plangebiet soll einen Branchenmix ermöglichen“, sagt Stadtsprecherin Nadine Schley. Neustadts Wirtschaftsförderer Uwe Hemens begrüßt das neue Gewerbegebiet. „Es ist wichtig, dass es kommt, denn wir haben starke Nachfrage. Zudem befindet sich die Lage in direkter Nähe zum Auenland, dem maßgeblichen Neubauviertel“, so Hemens.

Noch ist nichts beschlossen, aber der Bolzplatz an der Nienburger Straße wird womöglich dem neuen Gewerbegebiet weichen müssen. Quelle: Mario Moers

Müssen Bolzplatz und Blumen weichen?

Weniger begeistert werden die jungen Nutzer des Bolzplatzes auf der Fläche sein. Den nutzt vor allem der Auenland-Nachwuchs. Der Platz befindet sich mitten im Planungsgebiet. Es ist also wahrscheinlich, das er verschwindet. Eigentlich sollte neben dem Bolzplatz einmal ein Jugendhausneubau entstehen. Bisher hat ein entsprechender Bebauungsplan diese Fläche reserviert. Nun ist der Standort offenbar, ohne politische Diskussion im Vorfeld, Geschichte. „In der derzeitigen Planung wird der Bau des Jugendhauses nicht berücksichtigt“, erklärt Stadtsprecherin Nadine Schley. Ein neuer Standort für das Jugendhaus sei eine Frage, „die der neue Rat treffen muss“, so Schley. Das Grundstück an der Nienburger Straße schien in der Vergangenheit attraktiv, weil es quasi auf halber Strecke zwischen dem Auenland und der Kooperativen Gesamtschule (KGS) liegt. Neuerdings wird vonseiten der Politik allerdings ein noch zu findender Standort in Zentrumsnähe bevorzugt.

Freude beim Häuptling Höchst erfreut ist der Häuptling der Big Valley Ranch über die jüngsten Entwicklungen in Neustadts Wildem Norden. Schrotthändler Hartmut Wagner ist bekannt für die Westernfeste, die er seit einigen Jahren regelmäßig auf seinem Gelände neben dem neuen Feuerwehrzentrum organisiert. Seit rund 15 Jahren baut er dazu einen alten Hof um in eine kleine Wild-West-Welt. Zuletzt ruhten die Arbeiten gezwungenermaßen, weil der aktuell gültige Bebauungsplan eine Westernstadt nicht erlaubte. Wagner musste sich jedes Mal Sondergenehmigungen besorgen, um die Westernfeste durchführen zu können. Mit der Entwicklung des Gewerbegebiets soll sich das ändern. Der neue Bebauungsplan berücksichtigt die Ranch als Sondergebiet für einen Erlebnis- und Freizeithof. „Die Stadt steht jetzt auch dahinter“, freut sich Wagner. Der Westernfan hat große Pläne für sein Reservat. Der Blick hinter die Kulissen lässt erahnen, welch Potenzial die Ranch auch für das Kulturleben der Stadt hat. So entsteht etwa gerade auf 200 Quadratmetern im Obergeschoss des Vorderhauses ein Konzertsaal, der einmal fertig gestellt der Blues-Garage in Isernhagen in puncto US-Feeling Konkurrenz machen dürfte. Im Erdgeschoss ist bereits ein uriger Saloon eingerichtet. Gerade baut Wagner, der sich seine Inspiration aus den Western-Filmklassikern holt, eine überdachte Bühne im Außenbereich, neben dem Ölbohrturm. „Ich kann mir vorstellen, dass hier vielleicht auch Laientheater stattfindet oder der Filmclub ein Sommerkino veranstaltet“, erzählt er.

Noch unklar ist auch, was aus dem Selbstpflücker-Blumenfeld und den Kleingärten wird, die sich auf dem Gelände befinden. „Wenn sich die Möglichkeit ergibt, hier weiterzumachen, gerne“, sagt der Landwirt Christian Claus.

Von Mario Moers