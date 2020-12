Neustadt

Statt eines Weihnachtsmannes sind in Neustadts Fußgängerzone in dieser Adventszeit viele Engel zu sehen. Ein Fotopoint mit beleuchteten Engelsflügeln lädt zum Fotografieren und zu Selfies ein. Sie erregen Aufmerksamkeit, die hohen Flügel mit den vielen Lichtern, die in der Marktstraße auf einem kleinen Podest stehen. Das sollen sie auch, denn jeder Vorübergehende ist eingeladen, sich davor zu postieren und als Engel zu inszenieren.

Einkaufsgutscheine werden verlost

Sich selbst zu fotografieren oder auch fotografieren zu lassen und das schönste Ergebnis auf Facebook oder Instagram hochzuladen, sorgt nicht nur für ein Lächeln im Gesicht, sondern kann sich auch noch anders lohnen. Denn die Wirtschaftsförderung der Stadt wird unter allen Neustädter Engeln im Januar Einkaufsgutscheine von Innenstadtgeschäften im Wert von mehr als 400 Euro verlosen. Wichtig beim Hochladen ist das Anfügen des Hashtags #neustadtengel. Die Teilnahmebedingungen für die Verlosung sind unter www.kaufinneustadt.de hinterlegt.

Von Beate Ney-Janßen