Niedernstöcken

Bei einem Spaziergang an der Niedernstöckener Straße Im Sandhop hat eine Hundehalterin am Dienstag gerade noch verhindern können, dass der Hund ein präpariertes Mettbällchen am Wegesrand fraß. Im letzten Moment nahm sie dem Tier das Fleisch aus dem Maul.

Polizei fragt nach Hinweisen

Als sie das Bällchen genauer betrachtete, zerfiel es, und die erschrockene Frau fand grünliches Pulver darin. Besorgt, es könnte sich um Rattengift handeln, brachte sie ihren Hund zum Tierarzt, benachrichtigte Polizei und Stadtverwaltung. Wer Hinweise zum Ursprung dieser Köder geben kann, den bittet die Polizei, sich zu melden, und zwar unter Telefon (05032) 9559-0 im Kommissariat Neustadt.

Stadt erinnert an Leinenpflicht

Die Stadt Neustadt erinnert in diesem Zusammenhang daran, dass Hunde während der Brut, Setz- und Aufzuchtzeit vom 1. April bis 15. Juli außerhalb der Ortschaften ohnehin an der Leine zu führen sind. Für den Innenbereich gibt es keine explizite Regelung. Es sei aber dennoch empfehlenswert, Hunde an der Leine und damit unter Kontrolle zu halten, vor allem dort, wo vor derartigen Ködern gewarnt wird.

Von Kathrin Götze