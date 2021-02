Hagen

Bei der morgendlichen Zeitungslektüre hatte Gisela Rahlfs eine Eingebung: Als sie die beiden Bilder der Mühle Dudensen sah, die Heidemarie Eckardt innerhalb einer Woche und bei 25 Grad Temperaturunterschied aufgenommen hatte, kam ihr ein Gedicht in den Sinn. In aller Eile brachte sie einen beachtlichen 44-Zeiler zu Papier. „Das ist mir nur so aus der Feder geflutscht“, sagt die 70-Jährige lächelnd. Es war nicht das erste Mal, dass die Muse sie auf diese Weise küsste. „Ich schreibe schon immer gerne Gedichte, aber mehr für mich“, sagt die ehemalige Heilerziehungspflegerin. Na klar, zu Feiern oder im kleinen Kreis, da trage sie schon auch mal etwas vor.

Dabei ist ihr Plattdeutsch die liebste Sprache. Einmal, weil sie es als Kind in Hagen schon von den Großeltern gelernt hat. Und dann, weil man damit oftmals Gefühle so gut auf den Punkt bringen kann. Den Zwiespalt zwischen Frühlingsfreude und Lockdown-Leid hat sie jedenfalls schon mal bestens in Worte gefasst, war auch selbst so zufrieden damit, dass sie sich spontan bei der HAZ in Neustadt meldete. „Die Inspiration kam ja schließlich auch aus der Zeitung“, sagt sie.

Wenn es erstmal „flutscht“, müsse es manchmal auch schnell gehen mit dem Aufschreiben, erzählt die muntere Hagenerin noch. Das Frühlingsgedicht habe sie erst einmal auf eine Reihe rosa Klebezettel notiert und erst auf dem Computer ins Reine geschrieben, als sie merkte, dass es gelungen war. „Da habe ich gedacht, das kannst du auch mal weitergeben, damit sich auch andere darüber freuen.“

Dat Freujohr ’21 In’n Möhlenfelle dreiht sick in Wind de Möhlen, alle Lüe kruupt ruut uut ehren Höhlen. De Sünne grient: Nu ist´t sowiet, vorbi de düstere Jahrestied! Dat Freuhjahr is da, un up Feld un Flur dreihet de Treckers mit Saatgaut ´ne Spur. De Vogels dräpt sick un sünd an Üben, se wüllt nu nich lang mehr alleene blieben. Lüe, hätt ji de Bruutkassens all buten hängen, Spreien un Meisen daut sick all drängen. De Bloomen reckt ehre Köpp ut de Eer. Se freit sick up de bunten Botterlickers sehr. Nu duurt et nich mehr lange Daage bet de Natur sick bunter wiest, keene Fraage. Aver wat wart uut üsch armen Minschen bloß! Groote Freide is düt Johr wiet wech, se fallt nich in´n Schoß. Mit Snuutenpullis un Avstandsgedanken gelingt dat nich goot, Hopen un Glück uptotanken. Üsch fehlt de Minschen, de leev üsch sünd, Kinner, Frünne un vor allen dat lüttje Urgrootkind, dat üsch vellicht gar nich mehr kennen deiht, wiel dat dusselige Virus uut´n Dräpen Stricke üsch dreiht. Allens veboden, nix draf een maken! Dat sleit bannich daal up Seel un Knaken. Wo blivt de Impfstoff, den se anpriesen daut, un de üsch vor’n Uutbruch vun Covit bewahren schall goot? So veele klauke Lüe diskuteert for ’ne Masse Geld, Se eiert rümme un wüllt regieren de Welt. Wat den Minschen gaut deiht, dat seiht se nich! Hauet denn da keener mal rupp up’n Disch? Laat doch dat Impftüch nich in Schappe stahn. So veele Minschen wüllt giern na’n Impfen gahn! Lehrers un Doktors, Veköpers un mehr segget doch all lange, wi wüllt dat sehr! Ick kann de Regierung nich begriepen. Se sabbelt un tönt bloß Fleutjepiepen. Nu hätt wi März un bunt wart dat Land. Nehmt juen Hinnersten doch mal in de Hand! Wiest den Virus lange Nääsen un Grenzen up, un makt üsch nich ook noch den Sommer keputt. Wi ut`n Möhlenfelle härrn so groote Freid, wenn dat Möhlenfest in Duensen weer losgahn deit. In Mai, dat weet wi, da fallt dat uut, aver vellicht wart in Harvst eene Nafier daruut?

Anderen eine Freude bereiten, auch auf Plattdeutsch, das tut Gisela Rahlfs auch sonst gerne: In der Grundschule Hagen betreute sie eine Plattdeutsch-AG, in der sie den Kindern spielerisch die heimische Mundart beibrachte, gern auch mit Liedern oder Versen. Mit eigenen Gedichten und Geschichten hat sie schon an mehreren Wettbewerben des NDR teilgenommen – eine Geschichte ist sogar in einer Sammlung der Siegereinsendungen veröffentlicht worden. „Unter den besten 25 von 1000 Einsendungen – das ist doch schon was“, sagt Gisela Rahlfs zufrieden.

Plattdeutsch hilft auch beim Hospizdienst

Mit eitel Sonnenschein allein wäre es sicher nicht soweit gekommen. Das Besondere am Plattdeutschen ist ja, dass man sowohl Freude als auch Leid damit besser ausdrücken kann als im kühleren Hochdeutsch. Das weiß Rahlfs auch aus ihrem Ehrenamt als Sterbebegleiterin beim Hospizdienst Dasein. „Viele alte Leute wissen es sehr zu schätzen, wenn sie sich auf Platt unterhalten können“, sagt sie.

Auch Kritik klingt in der Mundart gleich viel charmanter: „Fleutjepiepen“ (Flötenpfeifen) lässt sich vielleicht auch eine Regierung lieber vorwerfen als leere Versprechungen. Und wer nun noch lernt, dass Spreien Stare sind, Botterlickers Schmetterlinge, dass mit Knaken die Knochen gemeint sind und mit Schapp der Schuppen, kann sich den Text vielleicht auch als „Hochdeutscher“ erschließen. Und mit Rahlfs und den Mühlenfeldern auf die „Nafier“ (Nachfeier) des Mühlenfestes im Herbst hoffen.

Von Kathrin Götze