Esperke/Laderholz/Vesbeck

Vor dem Esperker Schafstall parken die Gottesdienstbesucher mit ihren Fahrzeugen ganz routiniert auf der Wiese. Die Insassen wollen den Worten ihres Pastors Jan Mondorf lauschen. Der steht unter einem Zeltdach, während für die Zuhörer der eigene Autositz zur Kirchenbank wird. Die Lautsprecheranlage liefert von Andacht, Gesang und E-Piano einen erstklassigen Ton.

Pastor Jan Mondorf (links) hält die Pfingstmontagsandacht in Esperke. Rechts sitzt Jens Ostrominski-Gardlo, der weitere Texte vorträgt. Quelle: Patricia Chadde

„Alle fühlen sich mitgenommen, auch wenn sie mit Abstand in ihren Fahrzeugen sitzen“, sagt Mitorganisator Jens Ostrominski-Gardlo. In Esperke hat man dabei schon eine eigene Routine entwickelt. Gundis Holzbrecher dekoriert Holzkreuz und Fische und schmückt den „Altarraum“ mit frischen Blumen. Anstelle des Gesangbuchs gibt es wieder selbst gedruckte Faltblätter, die alle Teilnehmenden über den Ablauf informieren. Am Pfingstmontag freuen sich die Gottesdienstbesucher besonders, weil sie endlich wieder selber singen dürfen. „Jeder kleine Fortschritt ist ein Glück“, sagt eine Frau aus Warmeloh.

Zur Galerie Von Autogottesdienst bis Mühlenandachten: Pfingstmontag feiern Christen im Neustädter Land unter freiem Himmel – bei Sonnenschein und Gesang.

„Morgenlicht leuchtet“ erklingt in Laderholz

In Laderholz parken Fahrräder am Mühlenteich, das Rad der Wassermühle dreht sich. Aber das für Pfingstmontag übliche Markttreiben findet auch in diesem Jahr aufgrund der Infektionsgefahr nicht statt. Doch im Kaffeegarten wird Gottesdienst gefeiert. Hier sitzen alle Teilnehmenden unter dem blauen Himmelszelt. Nur vereinzelt ziehen weiße Wolken vorüber. Nach dem stürmisch-regnerischen Pfingstsonntag hatten die meisten Gläubigen gar nicht mit strahlendem Sonnenschein gerechnet.

In Laderholz dreht sich Pfingstmontag das Rad der Wassermühle. Das traditionelle Markttreiben kann 2021 noch nicht wieder stattfinden. Quelle: Patricia Chadde

Umso mehr genießen sie die Zusammenkunft, die von Simon Asmus am E-Piano musikalisch umrahmt wird. „In jedem Land, das ich besuchte, wurde dieses Lied im Gottesdienst gespielt“, sagt Pastor Christian Steinmeier. Die meisten hätten wohl an Cat Stevens gedacht, die deutsche Übersetzung heißt „Morgenlicht leuchtet“. Auch „Geh aus mein Herz und suche Freud“ erklingt und wirkt wie eine Beschreibung der Idylle. Die Kollekte kommt der Förderung verbindender Angebote der Jugend- und Konfirmandinnenarbeit zu Gute.

Vesbeck feiert musikalisch

Selbst hinter dem Zaun, im Beeke-Park, nehmen Besucher Platz, um den Vesbecker Mühlengottesdienst am Pfingstmontag zu erleben. Der bietet gleich zwei musikalische Schwerpunkte. Der Kammerchor Neustädter Land unter der Leitung von Jan Katzschke darf endlich wieder seine Stimme erheben. Außerdem spielt der Posaunenchor Helstorf unter der Leitung von Olaf Metterhausen. Pastor Jens Rake bekennt, dass er erst ein Vesbecker Mühlenfest selbst erleben konnte.

Pastor Jens Rake (rechts) hält die Predigt des Pfingstmontags-Gottesdienstes an der Vesbecker Wassermühle. Der Kammerchor Neustädter Land (links) singt „Schmückt das Fest mit Maien“. Quelle: Patricia Chadde

Aber immerhin bietet sein Gottesdienst wieder ein Gefühl von Geselligkeit, weshalb die Gläubigen das Lied „Wie lieblich ist der Maien“ mit besonderes Inbrunst intonieren. Vor der Kulisse des liebevoll restaurierten Mühlengebäudes, das von blühendem Flieder umrahmt wird, feiert die Gemeinde Pfingsten und spürt schon wieder ein wenig mehr Leichtigkeit, nach „einer langen Zeit voller Angst, Beschränkung und Sorge“, wie es Rake formuliert.

Von Patricia Chadde