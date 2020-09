Neustadt

Hauseigentümer im Neustädter Land stehen vor Tagen der Entscheidung. Nach den Stadtwerken und der Deutschen Glasfaser ist nun auch der regionale Breitbandanbieter Northern Access in den Anbieterwettstreit beim Glasfaserausbau eingestiegen. Mit deutlich reduzierten Preisen für die schnellen Anschlüsse will das Unternehmen seine starke Marktposition in Teilen der Region verteidigen. Es reagiert damit unmittelbar auf die neue Konkurrenz, die durch das Engagement der Stadtwerke und der Deutschen Glasfaser droht. Zahlen Northern Access Kunden monatlich derzeit rund 79 Euro für einen 100 Mbit DSL Anschluss, wird ein 300 MBit Glasfaser-Anschluss künftig 49,90 Euro kosten. Wie die Stadtwerke-Internetmarke Rasannnt macht auch Northern Access den Ausbau nicht von einer Mindestanzahl vorher registrierter Kunden abhängig. Ein starkes Argument für potenzielle Neukunden oder Wechsler. Die müssen sich nun entscheiden, wer ihr Gebäude mit Bandbreiten bis zu 1000 Mbit versorgen soll. Ein Glasfaseranschluss gilt weithin als Voraussetzung für Zukunftstechnologien wie das hochauflösende 4K-Fernsehen oder anspruchsvolle cloudbasierte Anwendungen.

Rasannt stellt Tarife vor

Ein Glasfaserkabel ragt im Neubaugebiet Westlich Heidland aus dem Boden. Quelle: Mario Moers

Seit Donnerstag sind auch die Tarife der Stadtwerke Internetmarke Rasannnt bekannt. Der 300 Mbit-Anschluss kostet dort nach einem vergünstigten ersten Jahr 39,80 Euro im Monat. Zum Vergleich: Die Deutsche Glasfaser verlangt rund 44,99 Euro. Die Rasannt-Preisgestaltung erweist sich also als durchaus wettbewerbsfähig.

Kunden profitieren offenbar schon jetzt deutlich von der neun Wettbewerbssituation. Doch gerade, weil die Anbieter ihre Preise offensichtlich an der Konkurrenz ausgerichtet annähern, werden sie für künftige Kunden nicht das dominante Entscheidungskriterium sein.

Telekom und htp planen keinen Ausbau Die Telekom und der regionale Anbieter htp werden mittelfristig ihr Glasfasernetz in Neustadt nicht ausbauen. Die Telekom bietet das schnelle Netz aktuell einigen, sehr kleinen Bereichen und dem Auenland. Htp bietet in Neustadt bislang keine Glasfaseranschlüsse bis ins Haus. „Die Verlegung bis in die Häuser ist mit hohen Investitionen verbunden. Daher konzentrieren wir uns jetzt auf Gebiete, die nicht parallel von anderen Anbietern ausgebaut werden“, erklärt htp-Sprecherin Kathrin Mackensen die Strategie, sich nicht an dem Wettstreit zu beteiligen. Die Telekom verweist auf ihr vorhandenes Angebot. Das reiche für die derzeitigen Anforderungen meist aus. „Die meisten Haushalte kommen im Homeoffice, beim Homeschooling oder parallelen Video-Anwendungen mit Bandbreiten bis zu 100 oder 250 Mbit/s aus“, sagt Telekom-Sprecherin Stefanie Halle.

In welchen Ortsteilen wird der Glasfaserausbau angeboten?

Die aktuelle Ausbau-Offensive betrifft grundsätzlich das gesamte Neustädter Land. Der Ausbau wird in allen Ortsteilen angeboten. Unabhängig davon, ob in einem Bereich bereits Breitbandinternet oder sogar ein Glasfasernetz vorhanden ist. Eine flächendeckende Versorgung mit Anschlüssen, die Glasfaser bis in das Haus aufweisen, existiert bislang ohnehin nur in kleinen Teilen. Etwa im Neubaugebiet Auenland. Es spielt darüber hinaus keine Rolle, ob in einem Ort zuvor ein öffentlich geförderter Breitbandausbau stattgefunden hat.

Die Stadtwerke Neustadt wollen mit ihrer Internet-Marke Rasannnt nacheinander alle Neustädter Ortsteile erschließen. Die Reihenfolge hängt von der Anzahl abgeschlossener Vorverträge in den Ortsteilen ab. Das Setzen des Anschlusses ist kostenlos. Die Deutsche Glasfaser hat vor, überall dort Kabel zu verlegen, wo sich mindestens 40 Prozent der Eigentümer für einen Glasfaserangebot des Unternehmens interessieren. Stichtag ist hier der 12. Dezember. Nur wer sich bis dahin für einen Anschluss entscheidet, spart die Erschließungskosten. Nachzügler müssen 750 Euro für die Leitungsverlegung zahlen. In einigen Ortschaften trommeln bereits interessierte Kunden für ihren Favoriten. Northern Access bietet den Ausbau in 14 Ortsteilen an: Mardorf, Eilvese, Wulfelade, Mariensee, Empede, Büren, Borstel, Nöpke, Dudensen, Stöckendrebber, Niedernstöcken, Lutter, Bevensen und Laderholz. Stichtag für die Northern-Access-Aktion ist der 1. Dezember. Bis dahin entfällt die Anschlussgebühr (788 Euro).

Deutsche Glasfaser plakatiert ohne Erlaubnis Zum Wochenbeginn plakatierte die Deutsche Glasfaser in Neustadt Werbung für ihr Glasfaser-Angebot. Weil die Aktion jedoch nicht mit der Stadt abgesprochen war und die Plakate sich nicht in dem vorgeschriebenen Metall-Rahmen befanden, mussten sie wieder abgenommen werden. „Wir haben das Unternehmen informiert, dass wilde Plakate in unserer Stadt nicht genehmigt sind“, sagt Stadtsprecherin Nadine Schley.

Ich habe bereits Glasfaser , kann ich Wechseln?

Die Stadtwerke Internetmarke Rasannnt, die Deutsche Glasfaser und Northern Access werben derzeit um Kunden für den Glasfaser-Ausbau in Neustadt. Quelle: Screenshot Collage

Mit Stichtagen und dem kostenlosen Anschluss motivieren die Anbieter potenzielle Kunden zur schnellen Entscheidung. Ziel ist, den Konkurrenten zuvorzukommen und möglichst viele Kunden für wenigstens 24 Monate vertraglich zu binden. Ist anschließend ein Wechsel möglich? Prinzipiell könnten die einmal verlegten Glasfaseranschlüsse von allen Anbietern genutzt werden. In der Praxis sieht das allerdings anders aus. Weil die Leitungen auf den Grundstücken Eigentum der Unternehmen sind, können die der Konkurrenz die Nutzung verwehren, was durchaus üblich ist. Das kann zu der kuriosen Situation führen, dass bei einem Wechsel möglicherweise ein zusätzlicher zweiter Glasfaseranschluss des neuen Anbieters verlegt werden muss.

Diesen Vertrag erhielten Hauseigentümer in der Schubertstraße mit einem Angebot für einen kostenlosen Glasfaseranschluss der Stadtwerke zugeschickt. Eine Seniorin war daraufhin verunsichert, ob sie möglicherweise die Nutzung ihres Grundstücks beim Ausbau erlauben muss. Das ist nicht der Fall. Quelle: Mario Moers

Vertrag sorgt für Verwirrung Wie der forcierte Ausbau des Glasfasern-Netzes auch zu einer Verunsicherung von Eigentümern führen kann, zeigt ein Beispiel aus der Kernstadt. Dort erhielten Anwohner der Schubertstraße in den letzen Wochen ein Schreiben der LeineNetz. Darin wurde ihnen ein kostenloser Glasfaseranschluss bis ins Haus offeriert. Weil die Stadtwerke, in deren Auftrag LeineNetz arbeitet, ohnehin in der Straße an den Gasleitungen arbeiten, ist es für das Unternehmen kostengünstig und praktisch dort in einem Rutsch Glasfaserkabel mit zu verlegen. Das Angebot ist also sicher interessant für einige Eigentümer. Die unerwartete Post verunsicherte aber eine ältere Seniorin. Hauptgrund war ein beigefügter, sperrig formulierter Vertrag. Der „Grundstücks- und Gebäudenutzungsvertrag für lichtwellenleiterbasierte Telekommunikationsnetze“ liest sich tatsächlich wie eine Art Freibrief für Arbeiten auf ihrem Grundstück. Der Seniorin war unklar, ob sie diese Erlaubnis möglicherweise sogar erteilen muss, um dem Ausbau nicht im Weg zu stehen. Stadtwerke-Sprecher Steffen Schlakat gibt Entwarnung. „Natürlich kann auch nicht unterschrieben werden. Dann wird kein kostenloser Glasfaseranschluss gelegt.“

Von Mario Moers