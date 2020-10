Neustadt

Im Wettstreit der Glasfaser-Anbieter um den Netzausbau im Neustädter Land könnte sich ausgerechnet das klassische Fernsehen als wichtiges Verkaufsargument erweisen. Das gelangt bereits heute in immer mehr Haushalten über den Internetanschluss ins heimische Wohnzimmer. Die Voraussetzung für den komfortablen Empfang des sogenannten IPTV ist allerdings ein entsprechendes Angebot des eigenen Internetanbieters. Genau das haben nun auch die Stadtwerke Neustadt ihrer Glasfasermarke Rasannnt hinzugefügt. Für 10 Euro zusätzlich im Monat können künftige Glasfaserkunden die gängigen öffentlich-rechtlichen und privaten TV-Sender in HD-Qualität empfangen. Eine Set-Top-Box für den Empfang, quasi der Receiver, wird mitgeliefert. Das kann Kunden Kosten sparen, wenn sich auf diese Weise vorhandene Kabelgebühren einsparen lassen.

Mit der TV-Option haben die Stadtwerke ein Zusatzangebot, das der verbliebene Konkurrent Northern Access bisher nicht im Portfolio hat. „Das Angebot Rasannnt unterscheidet sich damit auch vom noch übrig gebliebenen Wettbewerber“, wirbt Stadtwerke Geschäftsführer Dieter Lindauer.

IPTV geht auch anders

Für aktuelle oder künftige Northern-Access-Kunden bedeutet das nicht, dass TV über Internet für sie ausgeschlossen ist. Allerdings erfordert die Nutzung von IPTV-Angeboten anderer Anbieter am heimischen TV-Gerät häufig zusätzliche Hardware ( Chromecast, Amazon Fire TV, Apple TV oder ähnliches). Weil dieser Umweg mitunter mit technischen Hürden verbunden ist, könnte sich die Stadtwerke-TV-Option als nicht unwichtiges Alleinstellungsmerkmal erweisen. Grundsätzlich unterscheiden sich die Leistungen der beiden Anbieter nicht wesentlich voneinander. Neben der TV-Option bleibt ein weiterer Unterschied die Möglichkeit, künftig den Anbieter zu wechseln. Das geschlossene Netz der Stadtwerke bindet die Glasfaserunden an das eigene Angebot. Externe Anbieter ( Vodafone, 1&1 etc.) können das Netz nicht nutzen. Northern Access erlaubt anderen Firmen, sein Netz zu nutzen. Die Deutsche Glasfaser ist Ende September aus dem Anbieterwettstreit in Neustadt zurückgetreten.

Von Mario Moers