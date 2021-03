Mardorf/Mariensee

Der Internetanbieter Northern Access hat seine Glasfaser-Ausbauprojekte in Mardorf und Mariensee gestoppt. Über die bereits verlegten Stränge hinaus will das Unternehmen aus Liebenau in den beiden Dörfern keine weiteren in die Erde bringen, wie Geschäftsführer Torsten Voigts auf Nachfrage erläuterte. Er ermuntert Interessenten, trotzdem nachzufragen oder auf der Homepage zu testen, ob in der eigenen Straße noch Anschlussmöglichkeiten bestehen.

Torsten Voigts vom Internetanbieter Northern Access zeigt einen Glasfaserkabelstrang, wie er bereits vor Jahren in Laderholz verlegt wurde. Quelle: Kathrin Götze (Archiv)

Als Grund für den Stopp nennt Voigts die „veränderte Wettbewerbssituation“. Sprich: Die Stadtwerke habe in beiden Dörfern mit dem Bau der Glasfaserleitungen für ihre Marke Rasannnt begonnen beziehungsweise das angekündigt. Damit reicht aus Sicht der Northern-Access-Manager die Zahl der Kunden nicht mehr aus, um noch neue Straßenzüge zu erschließen. „Das wäre wirtschaftlich schwer darstellbar“, sagt Voigts.

Etliche Dörfer sind noch im Angebot

Außer den beiden Dörfern hat Northern Access noch Angebote für Eilvese, Wulfelade, Empede, Büren, Borstel und Nöpke gemacht. „Wir haben inzwischen aber auch Anschlüsse in anderen Dörfern gelegt, zum Beispiel in Dudensen und in Lutter“, berichtet Voigts noch. Man bleibe auch dabei, das gesamte eigene Kupferkabelnetz mit Glasfaser zu ersetzen, sagt er. Ein Zieldatum für diesen Ausbau nennt er aber nicht. „Für die heutigen Anforderungen reichen die Kupferkabel auch noch gut aus“, sagt er.

Über Kupfer seien bereits jetzt auch Unternehmen angeschlossen, die mit der Leistung gut auskämen. „Auch Homeoffice sollte da bestens möglich sein“, sagt Voigts. Allerdings zeige die Statistik, dass im vergangenen Jahr rund 95 Prozent der abgerufenen Leistung an Streaminganbieter wie Netflix und Amazon gegangen sei, sagt Voigts noch. Da zeigt sich offenbar, dass sonst aktuell wenig Kultur im Angebot ist.

Frühbucherangebote bei der Konkurrenz

Einige Kunden, die nun nicht mehr berücksichtigt werden, sind enttäuscht. „Dann können wir ja jetzt auch nicht mehr von den Vergünstigungen profitieren, die die Stadtwerke für Frühbucher in den Dörfern angeboten haben“, sagt ein Mardorfer. Das stimmt nur zum Teil, wie Stadtwerke-Sprecher Steffen Schlakat betont. „Den kostenlosen Hausanschluss können sie bei uns buchen, bis die Baukolonne in ihrer Straße durch ist“, sagt er. Gratismonate, wie in der Kampagne beworben, gebe es allerdings nur für Frühbucher. „Wir haben nach der Absage von Northern Access tatsächlich eine ganze Menge Anfragen und auch Abschlüsse in den beiden Dörfern gehabt“, sagt Schlakat.

Stadtwerke schalten im April erste Anschlüsse frei

Die beiden Dörfer gehören zu den ersten im Neustädter Land, in denen die Stadtwerke ausbauen – in Mariensee gibt es schon Baugruben, in Mardorf soll noch in diesem Jahr gebaut werden. Am Weitesten fortgeschritten ist der Rasannnt-Ausbau aber in Suttorf. Dort sollen noch im April die ersten Anschlüsse freigeschaltet werden, sagt Schlakat. Und für Eilvese, Averhoy, Nöpke, Bevensen und sogar im winzig kleinen Scharnhorst sei der Ausbau bereits in Vorbereitung. „Wir arbeiten aktuell an unserem Internetauftritt – ab nächster Woche kann man das Rasannnt-Angebot dann auch komplett online buchen“, sagt Schlakat noch.

Die Stadtwerke haben den Grundsatzbeschluss gefasst, beim Ausbau bei Bedarf auch bis zum letzten einzelnen Gehöft zu gehen. Andere können das aus wirtschaftlichen Gründen nicht leisten. Der Glasfaserausbau im Neustädter Land hatte im vergangenen Jahr einen kräftigen Schub erhalten, als das Unternehmen Deutsche Glasfaser ankündigte, ebenfalls in Neustadt aktiv werden zu wollen. Die Stadtwerke brachten daraufhin rasch ihr eigenes Angebot an den Start. Im Oktober meldete die Deutsche Glasfaser ihren Rückzug aus Neustadt.

Von Kathrin Götze