Neustadt

Wenn der Braunschweiger Journalist Reinhard Pantke verreist, dann legt er dabei wenig Wert auf Komfort und Entspannung. So ist er ganze vier Monate durch Norwegen und Schweden geradelt. Von dieser Reise berichtet der 53-Jährige am Freitag, 7. Februar, von 19.30 Uhr an, bei einem bisher unveröffentlichtem Dia- und Filmvortrag im Kinosaal des Veranstaltungszentrums Leinepark, Suttorfer Straße 8, Neustadt.

Pantke zeigt wunderschöne Naturlandschaften im Wandel der Jahreszeiten. Darunter sind die seenreiche Region Dalsland, die schwedischen Inlandsbahn und der hohen Norden Schwedisch-Lapplands. Als Kontrast dazu wirken die Bilder aus den quirligen Hauptstadtmetropolen Oslo und Stockholm.

4000 Kilometer mit Rad, Bahn, Fähre und zu Fuß

Insgesamt 4000 Kilometer hat Pantke bei zwei Reisen in die skandinavischen Länder zurückgelegt. Zwischen Mai und September war er mit dem Rad unterwegs, im Winter ist der Journalist zu Fuß sowie per Bahn und Fähre gereist. In dieser Zeit sind Aufnahmen von verschneiten Landschaften und mystischen Nordlichtern entstanden.

Der Journalist Pankte hat mit dem Fahrrad unter anderem die Lofoten bereist. Quelle: Reinhard Pankte

Im Mittelpunkt seiner digitalen Film- und Bilderdiashow steht Norwegen. Dort spannt sich der Bogen durch das Fjordland hinauf zu den Lofoten und Vesteralen bis zu den Weiten Lapplands. Neben seinen Bildern zeigt Pantke spektakuläre Luftaufnahmen und rasante Fahrtvideos.

17-mal nach Norwegen gereist

Auf seinen Reisen hat der Globetrotter in den vergangenen Jahren nach eigenen Angaben rund 200.000 Kilometer zurückgelegt. Dabei gehört Norwegen zu seinen Lieblingszielen: 17-mal hat er das Land bereist. Außerdem ist er bereits in Neuseeland sowie auf Island und verschiedenen Südseeinseln gewesen. 2009 und 2018 durchquerte Pantke Kanada von Westen nach Osten. Im Sommer 2012 radelte der Braunschweiger von Vancouver nach Anchorage. Und im Sommer 2014 fuhr er von seiner niedersächsischen Heimatstadt zum rund 3000 Kilometer entfernten Nordkapp ( Norwegen). Bei seinen Reisen sind mehrere Bildbände entstanden.

Im Zuge seines Vortrags gibt Pantke Tipps für eigene Reisen. Weitere Informationen gibt es unter www.reinhard-pantke.de. Karten für den Vortrag am Freitag, 7. Februar, kosten 11 bis 13 Euro und können per E-Mail an reinhard.pantke@gmx.de reserviert werden. Außerdem gibt es eine Abendkasse.

Von Manuel Behrens