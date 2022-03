Neustadt

Der Goldene Sonntag steht vor der Tür: Am Sonntag, 20. März, laden Neustädter Geschäfte von 13 bis 18 Uhr zum verkaufsoffenen Sonntag ein. Die veranstaltende Neustädter Gemeinschaft für Wirtschaftsförderung (GfW) hat sich zudem ein vielfältiges Rahmenprogramm überlegt: So gibt es etwa Livemusik, Angebote für Kinder- und Familien sowie eine Autoschau. Auf einer „Helfer-Meile“ präsentieren sich die Feuerwehr, Polizei, Bundeswehr und das Technische Hilfswerk (THW). Die Neustädter Sektkellerei Duprès öffnet bereits einen Tag früher, 19. März, von 12 bis 17 Uhr ihren Sektkeller für Interessierte.

Aktion „Kauf-in-Neustadt-Queen“

Die GfW sucht in diesem Jahr die „Kauf-in-Neustadt-Queen“: Nach dem Vorbild der TV-Serie begeben sich am Goldenen Sonntag drei Kandidierende, ausgestattet mit einem Budget von 500 Euro, in Neustadts Geschäften auf die Suche nach dem besten Look zu einem vorgegebenen Motto. Beginn ist um 13 Uhr an der Bühne auf dem Sparkassenvorplatz. Um 17.30 Uhr wählt das Publikum dort auch den Gewinner oder die Gewinnerin. Wer am Wettbewerb teilnehmen möchte, bewirbt sich im Voraus unter www.kaufinneustadt.de.

Von Alexander Plöger